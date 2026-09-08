對抗難測市場波動 南山人壽推壓艙資產型商品

AI等議題帶動下全球股市屢攻新高，但回檔整理幅度也深，因此在中長期人生資產規劃上，建議除了有積極進攻型資產，也要有穩定型的安排，加上國人生活用度以新台幣為主，南山人壽推出「南山人壽增多鑽利率變動型終身保險（定期給付型）」，具有強化人身保障、資產累積與世代傳承三大功能，可作為壓艙資產，在風雨來襲時，依舊可穩定前行。

南山人壽分析同類型商品的投保客戶類型發現，40歲到69歲的中壯到樂齡族群，投保件數占近63%，女性占其中65%，男性占35%，推估跟女性大多相對審慎持穩的傾向有關。

由於此類商品是一次性躉繳保費，40到69歲保戶平均每件保費約新台幣175萬到206萬元，約占台灣家庭平均資產淨值的10%，大致符合保險支出10％的比率。

資產投入高報酬標的的積極型安排，有機會讓資產快速增加，屬於「前鋒資產」，但相對損失風險亦高。南山人壽表示，無論市場如何變化，都應安排「壓艙資產」及適當的人身保障，當市場劇烈波動，抑或人生出現意外時，都不會影響家庭的穩健運作，尤其是40到64歲的中壯族，多是家庭經濟主要來源，亦可能肩負照顧高齡父母及養育子女的責任，更要注意強化保障及穩健型的安排；65到69歲，可能剛領到一筆退休金，正在適應退休後的生活，更不能因為市場波動或人生意外，侵蝕退休金或退休人生。

南山人壽推出的「增多鑽」，具有六大特色，一、採新台幣計價，一次躉繳保費；二、強化交通運輸意外保障；三、投保年齡廣，0到88歲都能保；四、增值回饋分享金選擇機制；五、分期定期給付機制；六、保障到被保險人保險年齡達110保單年度末。