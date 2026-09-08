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玉山銀大阪出張所開業 拓日本關西版圖

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
玉山創辦人黃永仁（左一）、日本關西台商協會會長中西美姬（左二）、玉山金控董事長黃男州（右一）、眾議員岩谷良平（右二）等人出席玉山大阪出張所開業晚宴，展現台日雙方友好情誼。圖／玉山金控提供
玉山創辦人黃永仁（左一）、日本關西台商協會會長中西美姬（左二）、玉山金控董事長黃男州（右一）、眾議員岩谷良平（右二）等人出席玉山大阪出張所開業晚宴，展現台日雙方友好情誼。圖／玉山金控提供

日本已成為台灣企業海外布局的重要市場，玉山銀行自二○一七年設立東京分行，二○二三、二○二四年分別設立福岡分行及熊本出張所，為持續深耕日本市場，並進一步擴展顧客服務範疇，玉山大阪出張所於九月四日正式開業並於當日舉行開業晚宴，未來玉山在日本的服務版圖將涵蓋關東、關西及九州三大重要經濟圈。

玉山金控董事長黃男州帶領多位主管同仁及玉山合唱團前往大阪，日本知名建築師安藤忠雄、眾議院議員岩谷良平、台北駐大阪經濟文化辦事處處長范振國、大阪商工會議所副會長東和浩、信義房屋創辦人周俊吉以及多位台日企業代表及合作夥伴等均共襄盛舉，共同見證玉山在關西地區的新里程碑。

二○一七年玉山銀東京分行開業，安藤忠雄親臨祝賀，這次大阪出張所開業，安藤忠雄再次親自向玉山表達祝福，期盼玉山與台灣持續勇往直前、走向世界。范振國則說，玉山銀行選擇在商業脈動敏銳的大阪設立出張所，不僅展現前瞻遠見與國際視野，更凸顯深耕關西、全方位服務台商與日商的堅定決心，相信未來能為台日兩國企業提供靈活且優質的跨國金融服務。

大阪是日本的第二大經濟圈，以深厚的商業底蘊及活躍的製造業聚落聞名，近年也積極發展ＡＩ、資料中心等建設，如今更朝向國際金融城市邁進。玉山大阪出張所的成立，將有助於發揮日本據點的合作綜效，提供更全面、更貼近在地需求的金融服務。

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