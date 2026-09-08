台幣以31.552元作收 攀三個月新高

新台幣兌美元匯率昨（7）日在台股大漲、外資大舉買超與資金匯入下，午後升勢明顯，終場升值7.8分，以31.552元作收，升幅0.25%，為今年6月8日以來近三個月新高，重返31.5元價位。台北與元太外匯市場成交金額合計28.235億美元。

新台幣昨天以31.61元開出，盤中最高31.505元、最低31.651元。外匯交易員指出，觀察昨日上午外匯市場買賣雙方力道較為均衡，並未出現明顯單邊走勢，不過午後外資匯入力道轉強，成為推升新台幣走升的主要動能；午後進口商買匯量增加，但外資實質資金進出的影響仍相對突出。

台股昨日大漲775點，外資單日買超883億元，股匯同步偏多。匯銀人士表示，近期新台幣匯率仍以股市及外資進出影響最為明顯，尤其外資實質資金進出的力道更是關鍵，若外資持續買超台股並匯入資金，將對新台幣形成支撐。

昨日美元指數下跌0.03%，亞洲主要貨幣普遍走升，其中，韓元升值0.63%、日圓升值0.48%、新台幣升值0.25%、星元升值0.06%；另外，歐元也升值0.01%。

新台幣昨日收31.552元，攀近三個月新高，前高是6月5日收盤31.475元。即使昨日新台幣走強，今年以來仍貶0.36%，相對其他主要貨幣疲軟。統計今年以來，韓元升值7.56%最高，人民幣升值4.15%次之，星元和日圓分別升值1.58%和0.66%。

展望本周，市場聚焦美國通膨數據。匯銀人士指出，美國本周將公布PPI及CPI數據，表現好壞將直接決定下周美國聯準會是否升息。另外，台股高檔表現及外資是否持續匯入，將成為新台幣後續能否維持強勢的重點觀察因素。