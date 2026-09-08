聽新聞
0:00 / 0:00

金價不排除回測4,300美元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

金價近期在每英兩4,400美元附近震盪，臺銀指出，短線趨勢仍偏弱，本周市場焦點將轉向美國通膨數據，若通膨高於預期，恐進一步推升聯準會升息預期，金價不排除再度回測4,300美元尋求支撐；反之若通膨降溫，加上日本及歐洲央行若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4,500美元。

臺銀貴金屬部報告分析，上周金價受美伊衝突升溫、油價走高及聯準會升息預期影響，一度跌破4,300美元，後雖反彈至4,500美元，然強勁非農數據使市場重新提高9月升息押注，金價回落至4,430美元附近。全周呈跌深後反彈再回吐部分漲幅之走勢。技術面觀察金價於4,280美元附近止跌後迅速反彈，顯示4,300美元仍具一定支撐力道，惟10日均線下移至4,500美元附近對金價形成反壓，同時MACD快慢線持續開口向下，顯示短線趨勢仍偏弱。

展望本周，臺銀指出，在美國最新非農報告顯示勞動市場仍然穩健後，市場焦點將轉向通膨數據，美國8月PPI與CPI將成為聯準會9月會議前最重要決策指標，若通膨高於預期，恐進一步推升升息預期，金價不排除再度回測4,300美元尋求支撐；反之，若通膨降溫，加上日本及歐洲央行若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4,500美元，另外，美伊上周末再度直接交火，若衝突持續推升油價，仍須留意通膨壓力是否壓過黃金避險買盤。

盤點金價支撐因素包括全球央行7月持續購金；美債規模創高，資金轉向「貨幣貶值交易」；技術面60日均線上揚，中期趨勢仍然偏多。利空因素則有中國大陸經濟成長趨緩，削弱金飾需求；8月美國非農就業人數遠超市場預期；技術面MACD快慢線持續開口向下。

金價 回測 臺銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃金期 避險優選

新興亞股上周淨流出48.9億 台股遭賣24.1億美元

日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓

科技股率日韓股強漲 亞洲市場多收紅

相關新聞

日銀升息聲浪高 日圓看多

日圓兌美元7日升抵154.06，攀2月底來最高，主因市場幾乎完全押注日銀（央行）本月將升息，外匯交易員也開始轉而看多日圓。最新數據也顯示，日本政府8月持有的海外證券較前月銳減878億美元，研判東京很可能出售部分美債籌措干預資金。

銀行鬧錢荒 資金緊俏從個人燒向企業

銀行「錢荒」愈來愈嚴重，過去民眾買房，是拿著貸款條件一家家銀行「比利率」，現在可能連想借錢都得先抽號碼牌。近期再傳出大型銀行暫停房貸收件、排隊撥款，甚至只做ＶＩＰ客戶；另一方面，過去一度殺到百分之二上下的信貸，利率也一路墊高一個百分點之上，中小型建商更因土建融難拿，被迫轉向中租等融資租賃業者籌錢，銀行資金緊俏已從個人燒向企業。

玉山金、國票金前八月犀利 同寫歷史同期新紀錄

玉山金及國票金昨（7）日公布前八月獲利，同創歷年同期新高。玉山金8月稅後純益35.9億元，累計稅後純益280.4億元，創歷年同期新高，年增20.3%，每股稅後純益（EPS）為1.73元。國票金8月稅後純益3.7億元，累計稅後純益33.4億元，續創歷史同期新高，年增157.8%，EPS 0.92元。

台幣以31.552元作收 攀三個月新高

新台幣兌美元匯率昨（7）日在台股大漲、外資大舉買超與資金匯入下，午後升勢明顯，終場升值7.8分，以31.552元作收，升幅0.25%，為今年6月8日以來近三個月新高，重返31.5元價位。台北與元太外匯市場成交金額合計28.235億美元。

韓元漲太快 南韓當局不安

韓元7日升至近兩年最高價位，半導體股大漲，加上外資持續買進南韓股市，為韓元提供支撐。

金價不排除回測4,300美元

金價近期在每英兩4,400美元附近震盪，臺銀指出，短線趨勢仍偏弱，本周市場焦點將轉向美國通膨數據，若通膨高於預期，恐進一步推升聯準會升息預期，金價不排除再度回測4,300美元尋求支撐；反之若通膨降溫，加上日本及歐洲央行若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4,500美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。