金價不排除回測4,300美元

金價近期在每英兩4,400美元附近震盪，臺銀指出，短線趨勢仍偏弱，本周市場焦點將轉向美國通膨數據，若通膨高於預期，恐進一步推升聯準會升息預期，金價不排除再度回測4,300美元尋求支撐；反之若通膨降溫，加上日本及歐洲央行若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4,500美元。

臺銀貴金屬部報告分析，上周金價受美伊衝突升溫、油價走高及聯準會升息預期影響，一度跌破4,300美元，後雖反彈至4,500美元，然強勁非農數據使市場重新提高9月升息押注，金價回落至4,430美元附近。全周呈跌深後反彈再回吐部分漲幅之走勢。技術面觀察金價於4,280美元附近止跌後迅速反彈，顯示4,300美元仍具一定支撐力道，惟10日均線下移至4,500美元附近對金價形成反壓，同時MACD快慢線持續開口向下，顯示短線趨勢仍偏弱。

展望本周，臺銀指出，在美國最新非農報告顯示勞動市場仍然穩健後，市場焦點將轉向通膨數據，美國8月PPI與CPI將成為聯準會9月會議前最重要決策指標，若通膨高於預期，恐進一步推升升息預期，金價不排除再度回測4,300美元尋求支撐；反之，若通膨降溫，加上日本及歐洲央行若升息帶動日圓及歐元兌美元走強，金價有望重新挑戰4,500美元，另外，美伊上周末再度直接交火，若衝突持續推升油價，仍須留意通膨壓力是否壓過黃金避險買盤。

盤點金價支撐因素包括全球央行7月持續購金；美債規模創高，資金轉向「貨幣貶值交易」；技術面60日均線上揚，中期趨勢仍然偏多。利空因素則有中國大陸經濟成長趨緩，削弱金飾需求；8月美國非農就業人數遠超市場預期；技術面MACD快慢線持續開口向下。