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韓元漲太快 南韓當局不安

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

韓元7日升至近兩年最高價位，半導體股大漲，加上外資持續買進南韓股市，為韓元提供支撐。

韓元盤中一度升值1.3%，來到1美元兌1,334.70韓元，創2024年10月以來最高。衡量漲勢動能的相對強弱指數（RSI）也升至2013年以來最高，凸顯韓元近日升勢之快。南韓Kospi指數同日收盤大漲4.4%。

韓股7日由三星電子和SK海力士等晶片股領漲。交易所資料顯示，外資買超Kospi成分股逾1.8兆韓元（約13億美元），連續三個交易日買超。外資持續湧入韓股，可望進一步支撐韓元，但如此快速的升勢恐怕難以持久。

新韓銀行經濟學家白錫賢（音譯，Paik Seokhyun）表示，近幾周市場已累積大量做多韓元部位，因此這項消息被解讀為南韓當局可能開始對韓元升值速度感到不安，引發空頭回補美元。

韓元 不安 韓股

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