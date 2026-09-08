銀行錢荒 從個人燒向企業 中小型建商被迫轉向融資租賃公司籌錢

銀行「錢荒」愈來愈嚴重，過去民眾買房，是拿著貸款條件一家家銀行「比利率」，現在可能連想借錢都得先抽號碼牌。近期再傳大型銀行暫停房貸收件、排隊撥款，甚至只做VIP客戶。

另一方面，過去一度殺到2%上下的信貸，利率也一路墊高1個百分點之上，中小型建商更因土建融難拿，被迫轉向中租等融資租賃業者籌錢，銀行資金緊俏已從個人燒向企業。

中央銀行總裁楊金龍在上次理監事會指出，會透過公開市場操作，調節市場資金狀況。然而市場人士說，「市場資金真的很緊」，台股7月回檔後再度升溫，也讓資金重新往股市靠攏，自然擠壓到產業、房市資金需求，金融機構吸納資金難度提高，只好錙銖必較，拉抬放款利率，並選擇利潤較高項目。

據了解，包括國泰世華、玉山、永豐等銀行部分分行已有暫停房貸收件情況，此外更有多家銀行出現房貸案件排隊審核或等待撥款時間「愈來愈長」；或僅承作VIP或既有往來客戶。過去民眾申請房貸，是拿著薪資、財力條件向多家銀行比價，如今卻變成先問「銀行還收不收件」、「多久可以撥款」。

行庫主管指出，目前問題已不單只是央行房市信用管制，承作房貸態度保守主因在於市場資金緊張，「錢都跑到股市去了」。銀行對資金配置已有不同考量，承作低利率、長天期房貸意願自然下降。

此外信貸市場也出現變化。過去銀行積極搶薪轉戶、公教及大型企業員工時，信用條件好的客戶還可談到2％多的利率，甚至一度出現信貸利率比肩房貸，如今已不可同日而語。

以目前銀行方案來看，包括台北富邦、台新銀行等信貸，都已從3％起跳，總費用率甚至可能達4％。銀行主管表示，現在廣告雖可能看到2％低利，但多屬首期或短期優惠，實際核貸利率站上3％、4%已相當普遍。

行庫主管透露，銀行銀根收緊，對中小型建商衝擊更直接。

央行打炒房後，不少中小型建商向銀行申請土地融資、建築融資時碰壁，最後只好轉向中租等融資租賃公司尋求周轉，利率則上看6％，但即使資金成本明顯高於銀行，對建商而言，「借不借得到」已比「利率多少」更重要。