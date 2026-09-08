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壽險想拿風電100%治理權 碰壁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險公建投資董監席次鬆綁碰壁。2026年金融建言白皮書建議突破現行三分之二上限，但據了解，因涉及修法，現階段「幾乎沒有空間」，金管會也認為三分之二席次已足以掌握監督權。

據了解，這項建言源自一家大型壽險公司透過特殊目的公司（SPV）投資大型風電廠。

因《保險法》規定，壽險派任被投資公司董監事不得超過三分之二，即使欲100%持有SPV，仍須另尋合資對象。

壽險公會因此主張，刪除公共及社會福利事業被投資公司董監席次比例限制。

業界認為，若壽險承擔主要投資風險，卻無法依持股比例參與重要決策，不利監督，也增加尋找合資夥伴的成本。

業界並指出，離岸風電等大型基建多採國際專案融資（Project Finance）架構，透過SPV或SPC投資相當普遍。若因董監席次限制被迫另找合作投資人，恐增加交易複雜度，也降低壽險資金投入意願。

不過，金管會態度明確保守。官員指出，第一道門檻是鬆綁涉及《保險法》第146條之5修法，短期不易；更重要的是，現行三分之二席次已具充分監督權，目前也未發現因席次限制造成監督窒礙。

另一項考量則是產業專業。官員表示，保險公司擅長資金運用，未必具備風電、基礎建設等產業經營專業，因此當初立法制度保留三分之一席次，就是希望引進專業人士，並維持治理制衡。

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