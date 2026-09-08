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富邦證、凱基證發債募資

經濟日報／ 記者林勁傑黃于庭／台北報導

伴隨台股行情，證券公司今年募資需求大爆發，富邦證券及凱基證券昨（7）日確定今年度第三次發債，富邦證今年合計已發債112億元。凱基證合計已發債158億元；同時凱基證昨也與銀行團完成193億元聯貸案簽約，是今年券商聯貸第三大案。

富邦金（2881）子公司富邦證券昨公告發行今年度第二期無擔保次順位普通公司債總額32億元整、第三期無擔保主順位普通公司債總額30億元，用途分別為強化財務結構及提升資本適足率、充實營運資金。利率分別為固定年利率2.95%、2.20%。加計第一期發行50億元，今年合計已發債112億元。

凱基金子公司凱基證券公告確定發行今年度第三次無擔保次順位普通公司債，發行總額30億元，若加計先前二度發債金額128億元，凱基證券今年合計已發債158億元。

凱基證今年持續透過發債充實資本、強化財務結構，今年度發債額度也由年初規劃的150億元，於5月擴大至最高200億元。凱基證發行今年度第三次無擔保次順位普通公司債總額30億元，若加計先前二度發債金額128億元，凱基證券今年合計已發債158億元。

凱基證此次發行的30億元公司債為10年期，票面利率固定年利率3%，募集資金將用於充實資本及強化財務結構，主要因應台股熱絡帶來的資金需求。另與第一銀行及銀行團於7日完成3年期193億元聯合授信案簽約，主要支應凱基中期營運周轉金需求。

凱基證表示，聯貸資金到位後將有助於強化資金調度彈性及優化資金籌措結構，支應各項業務發展及海內外市場布局需求，進一步提升整體經營韌性與競爭力。

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