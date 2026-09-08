玉山銀大阪出張所開業

隨著台灣與日本經貿、產業及人才交流日益熱絡，日本已成為台灣企業海外布局的重要市場。玉山銀行自2017年設立東京分行，2023、2024年分別設立福岡分行及熊本出張所，為持續深耕日本市場，並進一步擴展顧客服務範疇，玉山大阪出張所於4日開業並於當日舉行開業晚宴，未來玉山在日本的服務版圖將涵蓋關東、關西及九州三大重要經濟圈。

玉山金控（2884）董事長黃男州帶領多位主管同仁及玉山合唱團前往大阪，日本知名建築師安藤忠雄、眾議院議員岩谷良平、台北駐大阪經濟文化辦事處長范振國、大阪商工會議所副會長東和浩、信義房屋創辦人周俊吉，以及多位台日企業代表及合作夥伴等均共襄盛舉，共同見證玉山在關西地區的新里程碑。

繼2017年東京分行開業時，安藤忠雄親臨現場祝賀，本次大阪出張所開業，安藤忠雄也再次親自向玉山表達祝福，並表示台灣以卓越的實力與世界接軌，令人十分敬佩，而重視人與人之間的連結，更是持續向前的重要力量。期盼玉山與台灣持續勇往直前、走向世界。范振國表示，玉山銀行在台灣經營績效卓越，深受廣大企業信賴，本次選擇在商業脈動敏銳的大阪設立出張所，不僅展現前瞻遠見與國際視野，更凸顯深耕關西、全方位服務台商與日商的堅定決心，相信未來能為台日兩國企業提供靈活且優質的跨國金融服務。

大阪是日本的第二大經濟圈，以深厚的商業底蘊及活躍的製造業聚落聞名，近年也積極發展AI、資料中心等建設，如今更朝向國際金融城市邁進。玉山大阪出張所的成立，將有助於發揮日本據點的合作綜效，提供更全面、更貼近在地需求的金融服務，並串聯玉山海外11個國家地區、36個據點的網絡，滿足跨境顧客多元金融需求，成為台灣與日本企業長期並肩作戰的最佳夥伴。