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國泰金技術年會9月15日登場

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控技術年會15日登場，將首度公開AI「數位同事」創新試驗成果，並邀請OpenAI、Google Cloud國際專家齊聚，聚焦Agentic AI、AI驅動IT升級與數位資產三大趨勢。國泰金控／提供
國泰金控技術年會15日登場，將首度公開AI「數位同事」創新試驗成果，並邀請OpenAI、Google Cloud國際專家齊聚，聚焦Agentic AI、AI驅動IT升級與數位資產三大趨勢。國泰金控／提供

「2026國泰金控技術年會」將於15日盛大登場。今年適逢國泰金控（2882）數位轉型十周年，特別邀請到OpenAIGoogle Cloud等國際級專家及產學領袖齊聚，聚焦「Agentic AI與數位同事」、「AI驅動IT升級」和「數位資產與 Web3」三大議題。今年將首度公開以AI Agent探索「數位同事」概念的創新試驗，聚焦專案管理、科技治理審查及法務作業三大場景的試驗成果，以及推動人機協作所需的管理與技術基礎。

年會也將揭示集團IT現代化策略，並深入探討數位資產主流化議題，年會開放報名中，已吸引超過6,000人搶先報名。

本屆年會集結頂尖專家，剖析最新國際技術趨勢，上午場由OpenAI 國際業務主管謝家豪從全球企業應用經驗出發，分享前瞻模型及AI Agent如何改變各產業企業營運方式，並解析企業領導者如何辨識高價值應用場景、安全且負責任地部署AI；下午場則由Google Cloud台灣技術總經理林書平深入剖析Multi-Agent技術架構與企業實務，分享企業如何打造安全、合規且可控的AI Agent高效協作環境。

在IT升級策略方面，國泰金將於年會中揭露如何透過與旗下子公司協作，推動涵蓋軟體工程與開發、IT知識管理、智慧應用、治理維運及資訊安全等核心領域的AI規模化應用。其中，AI Agent導入軟體開發生命週期的實務經驗將是一大亮點，展示國泰金控如何透過角色化Agent的協作，加速需求分析與產品開發流程。

年會並安排兩場重磅高峰對談，首場邀請台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲，探討企業如何迎接人機協作的新階段；第二場則由中華民國虛擬資產服務商業同業公會理事長鄭光泰、臺灣大學法律系副教授楊岳平及KPMG安侯建業顧問部營運長暨合夥人賴偉晏，聚焦虛擬資產保管、穩定幣、法規治理，以及金融機構與虛擬資產服務提供商（VASP）的合作模式與發展機會。

國泰金 Google Cloud OpenAI

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