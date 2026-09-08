玉山金、國票金前八月犀利 同寫歷史同期新紀錄

經濟日報／ 記者林勁傑黃于庭／台北報導
玉山金控。 圖／玉山金控提供
玉山金控。 圖／玉山金控提供

玉山金（2884）及國票金昨（7）日公布前八月獲利，同創歷年同期新高。玉山金8月稅後純益35.9億元，累計稅後純益280.4億元，創歷年同期新高，年增20.3%，每股稅後純益（EPS）為1.73元。國票金8月稅後純益3.7億元，累計稅後純益33.4億元，續創歷史同期新高，年增157.8%，EPS 0.92元。

玉山金今年以來每月獲利皆改寫歷史同期新高，除銀行核心子公司維持強健動能外，證券、投信亦呈穩健成長。玉山銀行8月稅後純益30.1億元，淨利收及手續費收入均維持強健成長動能，累計稅後純益248.4億元，較去年同期成長10.2%；玉山證券單月稅後純益4.2億元，累計稅後純益36.6億元，年增146%；玉山投信累計稅後純益3.6億元。

玉山創投8月因資本市場回穩，帶動投資評價回升，單月稅後純益3.8億元，累積稅後純益8億元。此外，玉山1日完成與三商壽股權交割程序，三商壽正式成為玉山金子公司，9月起將開始認列三商壽損益。

國票金8月稅後純益3.7億元，累計稅後純益33.4億元，8月底每股淨值12.95元，各子公司核心業務穩健成長。受惠台股上揚，帶動經紀業務手續費收入、自營業務投資收益，以及融資、不限用途借貸利息收入顯著成長，國票證券8月稅後純益5.1億元，累計前8月稅後純益28億元，年成長328.1%，獲利成長續創歷史新高。

國際票券8月稅後純益為2.1億元，累計稅後純益19.6億元，年成長59.5%，票券、債券及股權三大業務皆維持向上增長動能，其中，債券業務受惠於外幣債券養券收益由負轉正，加上買賣斷操作得宜，獲利較去年同期呈大幅度增長；股權業務則因AI、電子產業股價表現亮眼，挹注相關股票、可轉債部位投資收益，輔以股息收益貢獻入帳，獲利亦顯著提升。

國票創投截至8月底，本業累計獲利達1.6億元，年成長52.9%，但仍受轉投資中國大陸之國旺租賃因當地景氣轉弱，提存壞帳損失準備增加，導致前八月稅後損失1.4億元。

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