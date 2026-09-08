凱基證財管 再獲國際肯定

凱基證券財富管理實力再獲國際權威肯定，榮獲亞洲指標性財經媒體《The Asset》頒發Triple A Private Capital Awards 「Best Securities Firm for HNWIs（最佳高資產客戶服務證券商）」台灣區大獎，成為台灣首家獲得此殊榮的證券商。

在此之前，凱基證券今年亦榮獲《FinanceAsia》最佳私人銀行獎及《財訊》最佳私人銀行獎肯定，不僅展現凱基證券於高資產客戶服務、顧問式財富管理及創新金融解決方案的領先實力，更是國際市場對其財富管理模式的高度肯定。

《The Asset》長期關注亞洲私人銀行及財富管理市場發展，此次評選聚焦機構於客戶服務、顧問能力、客戶體驗、產品創新及整體財富管理成果等面向綜合評估。凱基證以客戶需求為核心的顧問式服務架構，結合投資、稅務、法律、信託及保險等跨領域專家團隊，並建立WMP（Wealth Management Professional）財富管理專業顧問制度，搭配RichLife凱富理財規劃系統，打造兼具專業深度與執行效率的財富管理服務體系，獲得評審高度肯定。

近年來，凱基證於高資產財富管理領域屢獲國內外權威機構肯定。除獲《The Asset》最佳高資產客戶服務證券商、《FinanceAsia》最佳私人銀行獎及《財訊》最佳私人銀行獎肯定；在結構型商品領域，更連兩年獲SRP（Structured Retail Products）亞太大獎「台灣最佳銷售機構」、「台灣最佳表現」及「亞太區最佳表現」三大殊榮，為台灣唯一獲此肯定券商。

凱基證表示，此次獲得《The Asset》肯定，不僅是對財富管理服務的認可，更彰顯長期推動顧問式服務、跨領域財富管理及創新金融解決方案的成果獲得國際肯定，凱基證將持續發展創新財富管理服務。

為響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，凱基證近期正式推出「自益特定金錢信託受益權不限用途質借」業務，打造亞灣區高資產客戶資產活化與流動性管理新模式，進一步提升資產運用效率與財富管理效能。