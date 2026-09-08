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證交所攜兆豐證 助企業申請上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所攜手兆豐證券近日舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，邀請不同規模、橫跨多元產業的優質企業參與，協助企業瞭解申請上市的多元途徑及市場優勢，並運用資本市場資源支持企業成長、提升國際競爭力，拓展全球布局。

證交所上市一部經理陳怡成表示，目前台灣上市公司總市值約為150兆元，證交所在全球主要證券交易所市值及日均成交值排名均居前段，顯示台灣資本市場之規模與活力。面對全球資本市場快速變化，證交所除持續優化市場制度及法規環境，也配合政府打造亞洲資產管理中心的政策方向，提升市場國際競爭力，為企業及投資人打造更健全的資本市場環境。

兆豐證券副總經理郝振邦表示，證交所的市值規模排名表現亮眼，充分展現台灣企業的實力。此次與會企業雖分屬不同產業，惟均具備依客戶需求提供客製化產品及服務的共同特色，兆豐證券同樣秉持客製化服務理念，依企業不同發展階段及需求提供一站式資本市場服務，透過緊密溝通深入瞭解企業需求。

兆豐 上市公司 證交所

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