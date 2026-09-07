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凱基證與一銀等銀行團簽訂193億元聯合授信案 強化業務成長與市場布局

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

凱基證券與第一商業銀行及銀行團於9月7日完成3年期新台幣193億元聯合授信案簽約。本案由第一商業銀行、台灣銀行、兆豐國際商業銀行及華南商業銀行統籌主辦，彰化商業銀行擔任共同主辦銀行，並邀集台灣中小企業銀行及樂天國際商業銀行參貸，共計7家金融機構參與。

本次聯合授信案主要支應凱基證券中期營運周轉金需求，獲得銀行團支持，充分展現金融市場對凱基證券經營實力、穩健財務體質及未來發展前景的高度肯定及信心。聯貸資金到位後，將有助於強化資金調度彈性及優化資金籌措結構，支應各項業務發展及海內外市場布局需求，進一步提升整體經營韌性與競爭力。

凱基證券表示，面對全球金融市場快速變化與投資需求持續升級，公司將持續深化核心業務競爭優勢，推動數位金融創新服務，並積極推動永續金融與區域市場布局。本次聯貸案順利完成，不僅為未來營運發展提供充足資金支持，更展現金融同業對凱基證券長期發展策略與經營成果的高度認同。

凱基證券秉持「致力於您的富足人生」品牌宣言，持續以客戶需求為核心，結合專業研究、穩健風險管理及數位創新能力，提供全方位金融服務，協助客戶與企業掌握市場機會，創造長期價值。

凱基證 凱基 一銀

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