XREX集團奪首屆AFA Awards！交易所、跨境支付與監理科技三軌並進

區塊鏈金融機構XREX集團榮獲第一屆 AFA Awards「監理合規卓越獎（Regulatory Excellence Award）」，從亞太88件企業提名中脫穎而出，成為本屆五大獎項得主之一，也是唯一由台灣金融科技協會提名並抱回獎項的台灣團隊。

此次獲獎，肯定XREX集團多年來在合規營運與風險管理上的投入，以及在台灣與新加坡兩地建立合規營運的成果；同時也彰顯集團將區塊鏈技術應用於虛擬資產交易與穩定幣跨境支付，並透過監理科技強化反詐騙與反洗錢能力的實踐成果。

AFA Awards由亞洲金融科技聯盟（Asia FinTech Alliance, AFA）主辦，採邀請制提名，由代表16個亞洲經濟體的金融科技協會推薦企業參與，每個經濟體最多提名7家企業。

換言之，入選提名名單本身，即代表企業已先經過所在市場的篩選與競爭。首屆AFA Awards共收到88件企業提名，歷經30強與十強的兩階段嚴格評選，最終於9月1日的AFA Awards決賽暨頒獎典禮上，七位國際評審聽取十強企業現場簡報與問答後，選出五項大獎的最終得主。

XREX集團共同創辦人暨集團執行長黃耀文（Wayne Huang）在AFA Awards決選簡報中指出，詐騙、金融犯罪與洗錢所帶來的風險，並不是單一金融機構需要獨自解決的問題，而是整個金融產業共同承擔的成本。

根據全球反詐聯盟（Global Anti-Scam Alliance, GASA）發布的《2025年全球詐騙現狀報告》（Global State of Scams 2025），在其調查的42個市場中，過去一年因詐騙造成的損失估計達4,420億美元。而在區塊鏈金融領域，這項挑戰同樣直接且龐大。TRM Labs指出，2025年約有350億美元的加密貨幣流入詐騙項目。

以XREX集團為例，集團目前在新加坡持有大型支付機構（Major Payment Institution, MPI）執照，提供以穩定幣為基礎的B2B跨境支付服務；在台灣則由旗下鏈科股份有限公司營運XREX交易所，是已完成金管會洗錢防制登記的虛擬資產服務商（VASP）。對XREX集團而言，前述的報告與調查都不是抽象數據，而是營運的每分每秒都必須面對的真實風險。

「詐騙、洗錢風險是金融產業共同承擔的成本。」黃耀文強調，這樣的共同成本不應由每家機構獨自承擔，核心關鍵在於找到「降低共同成本」的有效方法。這也是XREX集團開發區塊鏈錢包地址查詢與反詐騙工具XRAY的初衷。

XRAY提供免費的高風險錢包查詢服務，主要使用者包括：傳統金融機構、執法機關及虛擬資產服務商（VASP）。使用者可在一秒內查詢區塊鏈錢包地址的所屬平台、風險資訊、鏈上標籤，以及錢包內的資產類別與數額，並進一步進行資金流向追蹤與調查。近期XRAY更導入AI工具，協助使用者更快速掌握複雜的區塊鏈資金流向。

從金融機構的日常風險管理與交易監控、執法機關的案件調查，到公私部門合作打擊金融犯罪，XRAY持續透過鏈上資料分析、風險辨識與AI技術，協助不同單位提升資金追蹤與金融犯罪防制的效率。

黃耀文在AFA Awards的現場簡報中，將詐騙與洗錢風險帶來的成本歸納為三項。首先是科技與合規成本，金融機構必須持續投入交易監控、風險管理、反洗錢系統及合規人力；其次是客戶體驗成本，更多的審查與驗證程序雖然有助於降低風險，卻也可能增加正常交易的摩擦；而更難以量化的，也最龐大的成本，則是公眾信任。當詐騙與金融犯罪事件持續發生，受影響的不只是個別機構，也可能讓用戶對整個產業乃至新興金融科技失去信任。

詐騙與洗錢本身並無國界，區塊鏈金融亦無國界，因此，跨業、跨國、跨區域合作共同降低成本、提升公眾信任極為關鍵。對XREX集團而言，此次獲得AFA Awards的監理合規卓越獎，不僅感謝國際評審肯定，更期待進一步連結AFA涵蓋的16個亞洲經濟體。隨著穩定幣與區塊鏈逐漸被應用於跨境支付與資金移轉，如何在不同市場之間建立一致且有效的風險辨識與資金追蹤能力，也將成為產業持續發展的重要課題。

AFA主席暨台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲，在AFA Awards頒獎典禮上，以「一項獎項，16個經濟體，無限可能」（One Award, 16 Economies, Infinite Possibilities）說明AFA Awards的設立初衷。她指出，亞洲金融科技需要的不是更多孤立的創新，而是能跨市場擴展的合作橋樑。而AFA Awards重視企業是否具備可驗證的跨境成果，以及將解決方案帶進不同市場的能力；得獎不只是獲得一座獎盃，也代表企業進入AFA的跨境合作網絡。

AFA副主席馬偉權（Wilson Beh）也在AFA Awards頒獎典禮現場宣布，AFA Awards 30強企業都將自動取得AFA聯盟附屬會員（Affiliate Membership）資格。接下來，AFA將依企業的目標市場、監管與牌照需求及策略合作方向，協助對接當地協會、資本、產業夥伴、市場資源與生態系。