AI創新升級家族辦公室服務 遠東商銀獲國際財資獎肯定

遠東商銀近年以3W價值藍圖持續深化高資產財富管理布局，日前參與國際權威財經媒體《The Asset》「Triple A Private Capital Awards 2026」評鑑，以結合AI與專業人才培育，提供家族辦公室與私人銀行創新金融服務的「全景式家族治理平台」，獲得「AI創新-家族辦公室顧問培育獎」(AI-based Practical Case Training)的肯定，展現其結合AI科技與專業人才培育，持續提升高資產客戶服務能力的成果。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，面對龐大的海外資金回流潮與主管機關的開放政策雙重驅動下，高資產客戶對家族財富管理服務的需求日趨殷切且涉及層面盤根錯節，遠東商銀因應此一趨勢，開創「全景式家族治理平台」，該平台不僅聚焦解決客戶資產增值、風險管理，更納入家族治理、財富傳承、質感生活及慈善信託等需求；同時導入生成式AI工具，強化團隊服務高端客戶時的專業判斷與職能，透過去識別化的實際案例，以AI模擬情境式教案，擷取客戶核心需求、法規及稅務等資訊，增進家族辦公室團隊（Family Office）整體服務效率與專業深度，也提升跨資源的溝通協作效率。

把客戶需求放在首位，以「家族陪跑員」身分，默默地在客戶人生關鍵時刻給予一份安心的依靠與支持，一直是遠東商銀經營財富管理的初心。為此，在遠銀十樂品牌的架構下獨創「Wealth、Well-being、Welfare」3W價值藍圖，同時打造「One Team to One Service」模式，由「家族辦公室」團隊為核心，整合投資、稅務、保險、不動產及信託等專業資源，並串聯律師、會計師等外部專業團隊，依客戶及家族不同階段的需求，用宏觀視角提供跨境、跨代及全資產管理服務，為客戶打造從「財富」延伸至「幸福」及「社會福祉」的財富價值。

遠東商銀日前已取得財管2.0執照，展望未來，將持續以家族辦公室為核心升級私人銀行服務，鎖定高資產客戶及企業主族群，打造兼具專業、科技與溫度的全景式財富管理服務，持續深化高端金融服務，同時積極布局亞洲資產管理中心，規劃設立財富管理2.0旗艦據點，使「遠銀十樂」財富管理品牌成為客戶長期信賴的策略夥伴。