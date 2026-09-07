快訊

川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

聽新聞
0:00 / 0:00

AI創新升級家族辦公室服務 遠東商銀獲國際財資獎肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

遠東商銀近年以3W價值藍圖持續深化高資產財富管理布局，日前參與國際權威財經媒體《The Asset》「Triple A Private Capital Awards 2026」評鑑，以結合AI與專業人才培育，提供家族辦公室與私人銀行創新金融服務的「全景式家族治理平台」，獲得「AI創新-家族辦公室顧問培育獎」(AI-based Practical Case Training)的肯定，展現其結合AI科技與專業人才培育，持續提升高資產客戶服務能力的成果。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，面對龐大的海外資金回流潮與主管機關的開放政策雙重驅動下，高資產客戶對家族財富管理服務的需求日趨殷切且涉及層面盤根錯節，遠東商銀因應此一趨勢，開創「全景式家族治理平台」，該平台不僅聚焦解決客戶資產增值、風險管理，更納入家族治理、財富傳承、質感生活及慈善信託等需求；同時導入生成式AI工具，強化團隊服務高端客戶時的專業判斷與職能，透過去識別化的實際案例，以AI模擬情境式教案，擷取客戶核心需求、法規及稅務等資訊，增進家族辦公室團隊（Family Office）整體服務效率與專業深度，也提升跨資源的溝通協作效率。

把客戶需求放在首位，以「家族陪跑員」身分，默默地在客戶人生關鍵時刻給予一份安心的依靠與支持，一直是遠東商銀經營財富管理的初心。為此，在遠銀十樂品牌的架構下獨創「Wealth、Well-being、Welfare」3W價值藍圖，同時打造「One Team to One Service」模式，由「家族辦公室」團隊為核心，整合投資、稅務、保險、不動產及信託等專業資源，並串聯律師、會計師等外部專業團隊，依客戶及家族不同階段的需求，用宏觀視角提供跨境、跨代及全資產管理服務，為客戶打造從「財富」延伸至「幸福」及「社會福祉」的財富價值。

遠東商銀日前已取得財管2.0執照，展望未來，將持續以家族辦公室為核心升級私人銀行服務，鎖定高資產客戶及企業主族群，打造兼具專業、科技與溫度的全景式財富管理服務，持續深化高端金融服務，同時積極布局亞洲資產管理中心，規劃設立財富管理2.0旗艦據點，使「遠銀十樂」財富管理品牌成為客戶長期信賴的策略夥伴。

遠東商銀 辦公室

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金控技術年會15日登場 首度公開AI「數位同事」創新試驗成果

富邦多重資產新基金 開募

富邦多重資產新基金 開募

為各世代找不同解方 台新新光金控用AI與金融陪伴未來生活

相關新聞

市場波動難預測 南山人壽推「壓艙資產」型商品

資本市場風浪變大，百歲人生航程中需要考慮安排「壓艙資產」。全球股市在AI等議題帶動下，屢攻新高，但回檔整理幅度也深，因此在中長期人生資產規劃上，建議除了有積極進攻型資產，也要有穩定型的安排，加上國人生活用度以新台幣為主，南山人壽推出「南山人壽增多鑽利率變動型終身保險（定期給付型）」（STL8，以下簡稱「增多鑽」），具有強化人身保障、資產累積與世代傳承三大功能，可作為壓艙資產，在風雨來襲時，依舊可穩定前行。

XREX集團奪首屆AFA Awards！交易所、跨境支付與監理科技三軌並進

區塊鏈金融機構XREX集團榮獲第一屆AFA Awards「監理合規卓越獎（Regulatory Excellence Award）」，從亞太88件企業提名中脫穎而出，成為本屆五大獎項得主之一，也是唯一由台灣金融科技協會提名並抱回獎項的台灣團隊。

新台幣升7.8分 收31.552元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.552元，升7.8分，成交金額18.32億美元

凱基證券奪《The Asset》最佳高資產客戶服務證券商 台灣首家獲獎券商

凱基證券財富管理實力再獲國際權威肯定，榮獲亞洲指標性財經媒體《The Asset》頒發Triple A Private Capital Awards 「Best Securities Firm for HNWIs（最佳高資產客戶服務證券商）」台灣區大獎，成為台灣首家獲得此殊榮的證券商，今年亦榮獲《FinanceAsia》最佳私人銀行獎及《財訊》最佳私人銀行獎肯定，不僅展現凱基證券於高資產客戶服務、顧問式財富管理及創新金融解決方案的領先實力，更是國際市場對其財富管理模式的高度肯定。

玉山大阪出張所歡慶開業 拓展日本關西金融服務

隨著台灣與日本經貿、產業及人才交流日益熱絡，日本已成為台灣企業海外布局的重要市場。玉山銀行自2017年設立東京分行，2023、2024年分別設立福岡分行及熊本出張所，為持續深耕日本市場，並進一步擴展顧客服務範疇，玉山大阪出張所於9月4日正式開業並於當日舉行開業晚宴，未來玉山在日本的服務版圖將涵蓋關東、關西及九州三大重要經濟圈。

台股上揚與外資匯入 新台幣兌美元走升

台北外匯市場今（7）日新台幣兌美元匯率以31.61元開盤，小升2分；上午交易區間落在31.566至31.651元。受惠於台股盤中上漲逾700點，站上4.7萬點，以及8月份延續的強勁外資資金匯入動能，雙重力道同步推升新台幣走升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。