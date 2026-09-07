市場波動難預測 南山人壽推「壓艙資產」型商品

資本市場風浪變大，百歲人生航程中需要考慮安排「壓艙資產」。全球股市在AI等議題帶動下，屢攻新高，但回檔整理幅度也深，因此在中長期人生資產規劃上，建議除了有積極進攻型資產，也要有穩定型的安排，加上國人生活用度以新台幣為主，南山人壽推出「南山人壽增多鑽利率變動型終身保險（定期給付型）」（STL8，以下簡稱「增多鑽」），具有強化人身保障、資產累積與世代傳承三大功能，可作為壓艙資產，在風雨來襲時，依舊可穩定前行。

南山人壽亦分析同類型商品的投保客戶類型發現，40歲到69歲的中壯到樂齡族群，投保件數占近63%，女性占其中65%，男性占35%，推估跟女性大多相對審慎持穩的傾向有關，由於此類商品是一次性躉繳保費，40到69歲保戶平均每件保費約新台幣（下同）175萬到206萬元，約占台灣家庭平均資產淨值的10%，大致符合保險支出10％的比率。

近年全球資本市場受AI產業發展、通膨及各國央行利率政策、地緣政治等多重因素影響，波動明顯加劇，台股2026年上半年強彈1萬7,162點，漲幅59%，6月下旬甚至一度攻破4萬8,000點大關，但7月下旬也曾回檔整理，跌破4萬點，一來一往，幅度超過18%。美股同樣波動劇烈，美股三大指數上半年累積上漲幅度8.9%至12%，7、8月同樣震盪加劇，若以今年以來的收盤最高點與最低點相比，幅度亦高達20~100％以上，今年11月美國將舉行期中選舉，美國分析師以歷史經驗指出，過往期中選舉之前，市場波動度亦會加劇。

資產投入高報酬標的的積極型安排，有機會讓資產快速增加，屬於「前鋒資產」，但相對損失風險亦高。南山人壽表示，無論市場如何變化，都應安排「壓艙資產」及適當的人身保障，當市場劇烈波動，抑或人生出現意外時，都不會影響家庭的穩健運作，尤其是40到64歲的中壯族，多是家庭經濟主要來源，亦可能肩負照顧高齡父母及養育子女的責任，更要注意強化保障及穩健型的安排；65到69歲，可能剛領到一筆退休金，正在適應退休後的生活，更不能因為市場波動或人生意外，侵蝕退休金或退休人生。

南山人壽推出之「增多鑽」，具有六大特色：一、採新台幣計價，一次躉繳保費，不用考慮換匯與投入時間，規劃相對簡單；二、提供大眾運輸意外身故保險金，增多鑽提供保險年齡達16歲（含）以上的被保險人，在乘坐陸上、水上及空中大眾運輸工具時，若發生意外身故，將給付「大眾運輸意外身故保險金」，對於已開始遊山玩水的退休樂齡族及每天乘大眾運輸的上班族而言，可多加一層防護，讓安全加值。

三、投保年齡廣，0到88歲都能保，從祖父母、父母替寶寶投保的人生第一份保單，到青壯、中壯的人生規劃保單，及樂齡族考慮的強化保障兼世代傳承，各年齡層都可依其需求進行規劃；四、增值回饋分享金選擇機制，假設每年宣告利率在一定水準之上，增值回饋分享金可選擇購買增額繳清保險基本保額，隨保單年度累積，保障可逐步增加，但保戶也可依自身需求，在第7保單年度起，選擇儲存生息或現金給付，可彈性安排。

五、分期定期給付機制，身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，保戶可彈性規劃給付比例、周期及給付期間（5到30年），讓保單可長期照顧想要照顧的人；六、保障到被保險人保險年齡達110保單年度末，符合國人平均壽命不斷延長的保障需求。

以50歲男性投保「增多鑽」為例，若基本保額73萬元，折扣後躉繳保費約70萬元，除有終身壽險保障外，若搭乘大眾運輸工具時發生意外不幸身故，將額外給付大眾運輸意外身故保險金。假設宣告利率每年皆為2.78%，並將增值回饋分享金用於購買增額繳清保險基本保額，若持續持有至保險年齡100歲身故，身故保險金以20年分期方式給付，家人每月約可領取1.2萬元，累計領取的身故保險金約309萬元，足以好好照顧家人。