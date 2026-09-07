凱基證與一銀及銀行團完成93億元聯合授信案簽約

凱基證券與第一商業銀行及銀行團於9月7日完成3年期193億元聯合授信案簽約。本案由第一銀行、台灣銀行、兆豐國際商業銀行及華南銀行統籌主辦，彰化銀行擔任共同主辦銀行，並邀集台灣中小企業銀行及樂天銀行參貸，共計7家金融機構參與。

凱基證表示，聯合授信案主要支應中期營運週轉金需求，獲得銀行團支持，充分展現金融市場對凱基證券經營實力、穩健財務體質及未來發展前景的高度肯定及信心。聯貸資金到位後，將有助於強化資金調度彈性及優化資金籌措結構，支應各項業務發展及海內外市場布局需求，進一步提升整體經營韌性與競爭力。

凱基證指出，面對全球金融市場快速變化與投資需求持續升級，將持續深化核心業務競爭優勢，推動數位金融創新服務，並積極推動永續金融與區域市場布局。本次聯貸案順利完成，不僅為未來營運發展提供充足資金支持，更展現同業對凱基證長期發展策略與經營成果的高度認同。