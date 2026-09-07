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國泰金控技術年會15日登場 首度公開AI「數位同事」創新試驗成果

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控技術年會9月15日登場，將首度公開AI「數位同事」創新試驗成果，並邀請OpenAI、Google Cloud國際專家齊聚，聚焦Agentic AI、AI驅動IT升級與數位資產3大趨勢。圖／國泰金控提供
國泰金控技術年會9月15日登場，將首度公開AI「數位同事」創新試驗成果，並邀請OpenAI、Google Cloud國際專家齊聚，聚焦Agentic AI、AI驅動IT升級與數位資產3大趨勢。圖／國泰金控提供

台灣金融業指標性科技盛會「2026國泰金控技術年會」將於9月15日盛大登場。今年適逢國泰金控（2882）數位轉型十周年，特別邀請到OpenAIGoogle Cloud等國際級專家及產學領袖齊聚，聚焦「Agentic AI與數位同事」、「AI驅動IT升級」和「數位資產與 Web3」三大議題。國泰金控繼去年分享「GAIA 2.0技術框架」，讓AI從知識助理進化為能自主推理、規劃與協作的夥伴後，今年將首度公開以AI Agent探索「數位同事」概念的創新試驗，聚焦專案管理、科技治理審查及法務作業三大場景的試驗成果，以及推動人機協作所需的管理與技術基礎。同時，年會也將揭示集團 IT 現代化策略，並深入探討數位資產主流化議題，年會熱烈開放報名中，已吸引超過6,000人搶先報名。

本屆年會集結頂尖專家，剖析最新國際技術趨勢，上午場由OpenAI 國際業務主管謝家豪打頭陣，從全球企業應用經驗出發，分享前瞻模型及AI Agent如何改變各產業企業營運方式，並解析企業領導者如何辨識高價值應用場景、安全且負責任地部署AI；下午場則由Google Cloud台灣技術總經理林書平深入剖析Multi-Agent技術架構與企業實務，分享企業如何從治理框架出發，打造安全、合規且可控的AI Agent高效協作環境。

在IT升級策略方面，國泰金控將於年會中揭露如何透過與旗下子公司協作，推動涵蓋軟體工程與開發、IT知識管理、智慧應用、治理維運及資訊安全等核心領域的AI規模化應用。其中，AI Agent導入軟體開發生命周期（SDLC）的實務經驗將是一大亮點，展示國泰金控如何透過角色化Agent的協作，協助業務單位釐清需求、產出規格並提升跨部門協作效率，全面加速需求分析與產品開發流程。

隨著虛擬資產與穩定幣逐步走進全球金融體系，本屆年會亦聚焦金融級數位資產技術布局，探討虛擬資產、穩定幣與全球金融系統面臨重構的發展趨勢，並分享如何打造兼顧資產安全、法規遵循與營運韌性的金融級數位資產保管平台。

年會並安排兩場重磅高峰對談，首場邀請台灣微軟（Microsoft）大型企業商務事業群總經理李倩、國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲，從工作模式轉變、數位勞動力、人才轉型及AI治理等面向，探討企業如何迎接人機協作的新階段；第二場則由中華民國虛擬資產服務商業同業公會理事長鄭光泰、台灣大學法律系副教授楊岳平及KPMG安侯建業顧問部營運長暨合夥人賴偉晏，深入探討數位資產邁向主流金融的關鍵，聚焦虛擬資產保管、穩定幣、法規治理，以及金融機構與虛擬資產服務提供商（VASP）的合作模式與發展機會。

國泰金控自2020年舉辦技術年會以來，累計參與人數已突破1.7萬人次，奠定其作為台灣金融科技領域最具指標性年度盛會的地位。「2026國泰金控技術年會」即日起至9月11日開放報名，並將於9月15日在台北101獨一文創舉行，活動採實體與線上直播同步進行，歡迎各界先進踴躍參與，一次掌握AI與金融科技發展的最新脈動。

國泰金控 數位 同事 Google Cloud OpenAI

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