凱基證券奪《The Asset》最佳高資產客戶服務證券商 台灣首家獲獎券商

凱基證券財富管理實力再獲國際權威肯定，榮獲亞洲指標性財經媒體《The Asset》頒發Triple A Private Capital Awards 「Best Securities Firm for HNWIs（最佳高資產客戶服務證券商）」台灣區大獎，成為台灣首家獲得此殊榮的證券商，今年亦榮獲《FinanceAsia》最佳私人銀行獎及《財訊》最佳私人銀行獎肯定，不僅展現凱基證券於高資產客戶服務、顧問式財富管理及創新金融解決方案的領先實力，更是國際市場對其財富管理模式的高度肯定。

《The Asset》長期關注亞洲私人銀行及財富管理市場發展，此次評選聚焦機構於客戶服務、顧問能力、客戶體驗、產品創新及整體財富管理成果等面向進行綜合評估。凱基證券憑藉以客戶需求為核心的顧問式服務架構，結合投資、稅務、法律、信託及保險等跨領域專家團隊，並建立WMP（Wealth Management Professional）財富管理專業顧問制度，搭配RichLife凱富理財規劃系統，打造兼具專業深度與執行效率的財富管理服務體系，因此獲得評審高度肯定。

近年來，凱基證券於高資產財富管理領域屢獲國內外權威機構肯定。除榮獲《The Asset》最佳高資產客戶服務證券商、《FinanceAsia》最佳私人銀行獎及《財訊》最佳私人銀行獎肯定；在結構型商品領域，更連續兩年榮獲SRP（Structured Retail Products）亞太大獎「台灣最佳銷售機構（Best Distributor Taiwan）」、「台灣最佳表現（Best Performance Taiwan）」及「亞太區最佳表現（Best Performance Asia Pacific）」三項重要殊榮，為台灣唯一獲此肯定的券商，展現凱基證券在顧問式財富管理、客製化商品設計及創新金融商品領域的綜合競爭力。

凱基證券表示，此次獲得《The Asset》肯定，不僅是對凱基證券財富管理服務的認可，更彰顯長期推動顧問式服務、跨領域財富管理及創新金融解決方案的成果獲得國際肯定。面對高端客戶對資產配置、財富傳承及流動性管理需求持續提升，凱基證券也持續發展創新財富管理服務。為響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，並深化亞灣區高資產客戶服務布局，近期正式推出「自益特定金錢信託受益權不限用途質借」業務，打造亞灣區高資產客戶資產活化與流動性管理新模式，進一步提升資產運用效率與財富管理效能。

有別於傳統必須處分資產才能取得資金的做法，「自益特定金錢信託受益權不限用途質借」結合既有特定金錢信託及財富管理平台，客戶毋須提前處分既有信託資產，即可於符合法令及風險控管規範下，運用信託資產申請質借額度取得新台幣資金，兼顧投資配置與資金調度需求，讓資產在持續參與市場成長機會的同時，亦能保有充足流動性。

凱基證券將持續整合集團資源及跨領域專業團隊，深化財富管理客戶服務版圖，並配合亞洲資產管理中心政策發展，持續推動信託、財富傳承、資產活化及跨境財富管理等創新服務，打造更具競爭力的財富管理平台。