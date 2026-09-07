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元大人壽舉辦鯨豚海洋教育展 以實際行動倡議海洋保育

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽舉辦鯨豚海洋教育展，歡迎民眾前往免費參觀。圖／元大人壽提供
元大人壽舉辦鯨豚海洋教育展，歡迎民眾前往免費參觀。圖／元大人壽提供

台灣四面環海，周邊海域孕育超過30種鯨豚與多種保育類海龜，海洋生態的變動與我們的生活習習相關。元大人壽長期關注海洋生態，致力推動海洋保育與守護生物多樣性，繼去年攜手中華鯨豚協會舉辦鯨豚保育特展，獲得2026台灣永續行動獎(SDG14海洋生態獎)的肯定後，為延續海洋保育效益，今年進一步擴大規模，並結合社區力量，與該協會共同舉辦「鯨豚海洋教育展－噓！聽聽鯨豚海龜的小秘密」教育展。透過多元內容與生動的交流體驗，讓更多民眾在寓教於樂中建立海洋生態與鯨豚救援的知識，並以實際行動成為守護海洋的重要力量。

元大人壽表示，有鑑於近年鯨豚擱淺事件頻傳，海洋廢棄物污染、棲地破壞等議題，海洋生物的生活環境需要大眾共同正視並參與改變。2026年鯨豚海洋教育展分為3大單元，從認識鯨豚海龜出發，透過現場空間規劃，介紹海洋生態知識；第2單元則透過鯨豚救援的實際影片，呈現救援現場真實的呼吸與鳴叫聲，藉由視覺與聽覺的雙重體驗，讓民眾切身感受救援任務的急迫與挑戰；最後則以展出1:1的「藍鯨胸鰭比例尺」，將地球上最大哺乳類動物的尺寸真實呈現，參觀者可透過躺臥或站立測量，以自身身高進行對比，體會海洋的震撼與壯闊，以及海洋保育與共生的必要性。

元大人壽今年舉辦鯨豚海洋教育展，除了讓民眾透過沉浸式的體驗瞭解海洋生物的挑戰外，更獲得社區（松基里）的支持，提供活動中心作為展演空間，讓更多民眾有機會一起來認識海洋、守護海洋生物。元大人壽此舉不僅是知識的分享，更是公司深化企業永續實踐與社會責任、凝聚專業組織與社區力量，共同為下一代守護充滿生命力生態環境的作為。

元大人壽「鯨豚海洋教育展－噓！聽聽鯨豚海龜的小秘密」展期自9月7日（一）至9月18日（五）止（周一至周五，上午10點至下午4點）於松基里活動中心B1多功能教室（台北市松山區松基里長春路339巷2號）開放免費參觀。

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