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國票金獲利／前八月賺33.46億元、續創同期新高 EPS 0.92元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國票金控（2889）8月自結獲利出爐。國票金控8月自結稅後純益3億7,466萬元，累計前8月稅後純益33億4,688萬元，較去年同期增加20億4,910萬元，續創同期新高，年增157.89%；每股純益（EPS）0.92元，8月底每股淨值12.95元，整體獲利維持穩健成長態勢。

子公司國際票券8月稅後純益為2億1,548萬元，累計前8月稅後純益達19億6,090萬元，較去年同期成長59.57%。該公司之票券、債券及股權三大業務皆維持向上增長動能，其中，債券業務受惠於外幣債券養券收益由負轉正，加上買賣斷操作得宜，獲利較去年同期呈大幅度增長；股權業務則因AI、電子產業股價表現亮眼，挹注相關股票、可轉債部位投資收益，輔以股息收益貢獻入帳，獲利亦顯著提升。

子公司國票證券8月稅後純益為5億1,357萬元，累計前8月稅後純益達28億300萬元，較去年同期成長328.10%，獲利成長續創歷史新高。受惠台股日均成交值再創紀錄，帶動該公司經紀業務手續費收入，以及融資、不限用途借貸利息收入顯著成長；自營業務方面，選股策略聚焦AI、半導體產業，各相關期貨衍生性商品、股票及權證等部位操作績效優異，整體投資收益大幅增長，成為獲利成長之重要動能。

子公司國票創投，截至今年8月底，本業累計獲利達1億6,944萬元，較去年同期成長52.97%，主係投資有價證券之評價利益、出售損益及股利收入表現皆佳。惟仍受轉投資中國大陸之國旺租賃因當地景氣轉弱，提存壞帳損失準備增加，使國票創投整體獲利轉為虧損，今年前8月稅後損失1億4,140萬元。

國票金 EPS 債券

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