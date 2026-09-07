跟著「好野人」買就對了！富邦富裕商機多重資產基金 9月7日重磅開募

隨著人工智慧（AI）技術加速滲透百業，全球財富版圖迎來歷史性重組。看準「富人經濟」引領的長線資本增長力，富邦投信宣布富邦富裕商機多重資產基金於9月7日正式展開募集，主打以富啟富投資哲學，協助投資人透過多重資產配置，精準捕捉富豪資本與高端需求帶動的長期成長紅利。

近年來全球政經局勢與利率政策轉換，但高資產階層的財富規模卻在AI、量子運算、生技醫療等顛覆性技術推動下逆勢攀升。富人所引領的投資布局與消費趨勢，向來是全球經濟成長的領先指標。

富邦投信指出，一般投資人過去常面臨跟不上富豪投資腳步或單押單一科技股承受高波動的兩難。富邦富裕商機多重資產基金以此為切入點，聚焦全球頂級富豪布局的核心企業，以及受惠於高淨值族群消費需求的強韌產業，讓一般投資人也能輕鬆搭上富人資產增值的軌道。

該基金擬任經理人薛博升表示，基金選股首先從全球24個已開發國家及26個新興市場國家、約2,500至3,000家公司建立投資母體，第二階段進一步鎖定富裕商機投資範疇，聚焦全球資產淨值10億美元以上富豪主要投資與轉投資產業，以及受惠需求與消費升級的科技、醫療及消費產業，將範圍收斂至約700至800家公司；再從公司基本面、未來成長性及信用評等進一步篩選約50至100家公司，最後經投資價值與風險評估，形成約30至50家經理人投資標的，藉由層層篩選精煉投資組合。

薛博升指出，AI不僅帶動科技產業升級，也正在創造新的財富與需求。近年高資產族群持續擴大，其消費模式逐漸由單純追求物質擁有，轉向時間效率、健康管理及個人化體驗；包括高端旅遊、精準醫療、健康管理與個人護理等需求均值得關注。以醫療市場為例，根據Precedence Research資料，全球禮賓醫療市場規模預估將由2025年的217.7億美元增至2035年的413.7億美元，顯示財富效果正進一步外溢至醫療與生活品質相關需求。

在投資布局上，基金鎖定三大長線方向，包括AI應用、機器人、自動化設備、量子電腦及太空衛星等「科技新引擎」；生技醫療、先進醫療科技與健康管理等「醫療新動能」；以及醫美、化妝品、休閒旅遊、電動車與寵物保健等「消費新模式」，藉此同時掌握富裕族群「資金投向」與「消費升級」兩大趨勢。

薛博升指出，本基金採取股、債、REITs、基金受益憑證等多重資產靈活配置機制：在市場多頭時拉高成長型股票部位追求資本利得；在市場震盪或進入防守期，則提高優質債券與收益型資產比重。透過跨資產類別動態調整，既能參與富裕商機的爆發性成長，又能兼顧分散風險訴求。

基金並提供新台幣、美元、人民幣及日圓四種計價幣別，以及累積型與季配息型選擇，保管銀行為彰化銀行，滿足投資人不同資產配置需求。