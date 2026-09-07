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玉山大阪出張所歡慶開業 拓展日本關西金融服務

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
玉山創辦人黃永仁（左）、日本關西台商協會會長中西美姬（左二）、玉山金控董事長黃男州（右）、眾議院議員岩谷良平（右二）、日本大阪台灣同鄉會會長謝美香（右三）出席玉山大阪出張所開業晚宴，展現台日雙方友好情誼。圖／玉山金控提供
玉山創辦人黃永仁（左）、日本關西台商協會會長中西美姬（左二）、玉山金控董事長黃男州（右）、眾議院議員岩谷良平（右二）、日本大阪台灣同鄉會會長謝美香（右三）出席玉山大阪出張所開業晚宴，展現台日雙方友好情誼。圖／玉山金控提供

隨著台灣與日本經貿、產業及人才交流日益熱絡，日本已成為台灣企業海外布局的重要市場。玉山銀行自2017年設立東京分行，2023、2024年分別設立福岡分行及熊本出張所，為持續深耕日本市場，並進一步擴展顧客服務範疇，玉山大阪出張所於9月4日正式開業並於當日舉行開業晚宴，未來玉山在日本的服務版圖將涵蓋關東、關西及九州三大重要經濟圈。

玉山金控董事長黃男州帶領多位主管同仁及玉山合唱團前往大阪，日本知名建築師安藤忠雄、眾議院議員岩谷良平、台北駐大阪經濟文化辦事處處長范振國、大阪商工會議所副會長東和浩、信義房屋創辦人周俊吉以及多位台日企業代表及合作夥伴等均共襄盛舉，共同見證玉山在關西地區的新里程碑。

繼2017年東京分行開業時，安藤忠雄親臨現場祝賀，本次大阪出張所開業，安藤忠雄也再次親自向玉山表達祝福，並表示台灣以卓越的實力與世界接軌，令人十分敬佩，而重視人與人之間的連結，更是持續向前的重要力量。期盼玉山與台灣持續勇往直前、走向世界。范振國表示，玉山銀行在台灣經營績效卓越，深受廣大企業信賴，本次選擇在商業脈動敏銳的大阪設立出張所，不僅展現前瞻遠見與國際視野，更凸顯深耕關西、全方位服務台商與日商的堅定決心，相信未來能為台日兩國企業提供靈活且優質的跨國金融服務。

大阪是日本的第二大經濟圈，以深厚的商業底蘊及活躍的製造業聚落聞名，近年也積極發展AI、資料中心等建設，如今更朝向國際金融城市邁進。玉山大阪出張所的成立，將有助於發揮日本據點的合作綜效，提供更全面、更貼近在地需求的金融服務，並串聯玉山海外11個國家地區、36個據點的網絡，滿足跨境顧客多元金融需求，成為台灣及日本企業長期並肩作戰的最佳夥伴。

玉山 大阪 日本

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