日圓套利交易平倉啟動 市場聚焦利率會議

日圓上周再度出現單日大幅升值，對美元升破156，引發市場對日本官方可能再度進場干預匯率的揣測。不過，本國銀行分析指出，近期匯率劇烈波動較可能是市場重新調整日銀升息預期所致，且日圓融資的套利交易正在平倉，市場持有日圓的意願明顯提高，並聚焦9月中旬日銀的利率會議。

國銀分析，上周市場懷疑日本官方干預，日圓融資的套利交易可能也正在平倉。日本銀行審議委員高田創近期釋出偏鷹派的升息態度，不排除一次性大幅升息或連續升息的可能性，進一步推升市場對日銀升息的預期。根據芝加哥商品交易所數據，日圓融資的套利交易正在平倉，中期而言，市場持有日圓、而非其他G10貨幣的意願也明顯提高。

國銀指出，2024年8月日銀意外升息時，也曾引發日圓套利交易平倉，並造成全球主要股市短期修正，當時AI與半導體更成為套利資金撤離的主要標的。此次日圓匯價波動，目前暫可歸因於套利交易部位調整，尚未出現恐慌性賣壓。

後續市場焦點將放在9月中旬的日銀利率決策會議，尤其需留意日銀意外大幅升息的風險。日銀目前預定於9月17日至18日召開利率會議。