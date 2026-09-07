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7歲起養成儲蓄習慣 台新Richart推家庭專屬方案

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
7歲起養成儲蓄習慣。台新Richart推家庭專屬方案，新開戶享活儲最高3.5%、爸媽再享刷卡最高3.8%回饋。圖／台新Richart提供
7歲起養成儲蓄習慣。台新Richart推家庭專屬方案，新開戶享活儲最高3.5%、爸媽再享刷卡最高3.8%回饋。圖／台新Richart提供

開學季到來，除了準備新學期用品，也是培養孩子理財觀念的好時機。台新銀行Richart自9月起推出「Richart家庭神隊友」方案，提供7歲以上未成年子女線上開立數位存款帳戶，新戶完成指定任務可享200元用戶禮，並享30萬元以內最高3.5%活儲年利率；同時針對家長日常消費推出Richart卡最高3.8%回饋，從孩子的儲蓄習慣到家庭日常支出，鎖定一家大小的理財需求。

台新銀行表示，理財教育不一定要等到孩子長大才開始，從開立第一個存款帳戶、設定儲蓄目標，到認識日常消費與長期投資，都可以成為孩子學習理財的起點。此次推出家庭方案，希望透過數位金融工具，讓親子一起建立儲蓄與理財習慣。

從第一個存款帳戶開始，台新Richart支援7歲以上未成年子女線上開立數位存款帳戶，家長不用花時間帶孩子親跑一趟分行，即可透過線上流程完成開戶。新戶開戶時輸入專屬代碼「RTFAMILY」並完成指定任務，即可享200元用戶禮；開戶後將資金存入「優利子帳戶」，30萬元以內最高享3.5%活儲年利率，每月最高可領約863元利息。

此外，也可搭配「零錢子帳戶」及「萬用子帳戶」，依照旅遊、教育基金等不同需求設定儲蓄目標，讓孩子從實際操作中建立存錢與規劃的觀念。家長也可透過名下Richart數位存款帳戶，為孩子設定定期定額申購基金，享手續費及信託管理費0元，透過每月自動扣款方式，及早為孩子累積資產，讓家庭理財從單純儲蓄逐步延伸至長期規劃。

孩子累積儲蓄，家長則可管理日常支出。台新Richart同步推出家長消費優惠，新戶申辦Richart卡並搭配Richart數位存款帳戶設定自動扣繳，即可享「7+1大刷」最高3.8%回饋，涵蓋日常消費、餐飲購物及生活繳費等常見支出。

至於既有Richart客戶，開立「優利子帳戶」，100萬元以內最高享1.8%活儲年利率。台新表示，希望從孩子第一個存款帳戶開始，把儲蓄、消費與理財融入家庭日常，進一步擴大數位金融在家庭理財市場的應用。

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