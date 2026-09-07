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台股上揚與外資匯入 新台幣兌美元走升
台北外匯市場今（7）日新台幣兌美元匯率以31.61元開盤，小升2分；上午交易區間落在31.566至31.651元。受惠於台股盤中上漲逾700點，站上4.7萬點，以及8月份延續的強勁外資資金匯入動能，雙重力道同步推升新台幣走升。
綜觀後市表現，雖然美國非農就業數據表現強勁，帶動市場對升息的預期再度升溫，推升美元指數走高；但在台股強勢上揚、外資持續匯入以及出口商進場拋匯等多重利多支撐下，預期新台幣短線將呈現區間震盪格局。
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