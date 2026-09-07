建商這招抗衡央行打房 928檔期推案量蒸發近2千億、寫6年新低

受央行信用管制及買氣降溫等多重利空影響，今年全國房市重頭戲「928檔期」推案量出現顯著萎縮。根據《591新建案》數據統計，今年928檔期全國推案個數246案、年減21.2%；總銷金額由去年的7,106.5億元大幅縮水23.3%至5,452億元，蒸發近2千億元，寫下自2021年以來近6年同期新低。數據反映建商態度已轉趨保守，「延後推案」成為當前市場主旋律。

根據《591新建案》分析，今年928檔期全國推案量與總銷金額均大幅縮減約2成，顯見資金緊縮與買氣冷卻已對建商帶來顯著壓力。

據《591新建案》指出，面對央行打房政策的餘波，建商普遍採取「放緩推案、觀察買氣」的保守策略，將重心轉向去化既有餘屋。展望第4季，房市將持續進入打底階段，市場表現預計將由剛性需求及品牌建商的個案為主要支撐。

觀察六都及新竹縣市的推案狀況，僅有新竹縣市與台北市推案總銷逆勢成長，尤其新竹縣市增幅七都居冠，今年928檔期推案個數雖與去年持平，但總銷金額大幅狂飆至608.1億元，年增率高達225%。

《591新建案》表示，新竹能有這麼驚人的漲幅，除了去年基期較低之外，核心在於指標大案集中於蛋黃區「東區」，光是東區推案總銷就佔了近半數，如百億大案「達麗吾同」進場，一舉推升整體總銷。

北市今年推案個數雖有所下降，但在總銷高達650億元的超級指標案「南港之星」挹注下，總銷金額成長約3成、達到1,497.5億元。不過，若扣除該指標大案後，北市整體推案量實質上仍處於縮水狀態。

新北市與桃園市同樣顯露疲態。新北市今年總銷金額為1,354.7億元、年減約4成，雖然泰山、林口及中永和仍有百億指標案撐腰，但因總推案個數減少逾2成，整體總銷依舊走低；桃園市總銷金額降至1,033.7億元、年減約3成，今年百億指標案僅剩「AI都會城一期」，推案數量同樣縮減約3成。

相較於北台灣尚有指標案撐盤，中南部市場則面臨嚴峻降溫考驗，推案總銷出現崩跌式下滑。

今年台中推案總銷驟降至569.3億元、年減近5成，一舉跌破千億大關，推案總銷甚至低於新竹縣市，顯示推案動能嚴重受阻；且新案集中於傳統屯區，反映建商正自蛋白區縮手、退回市區。

南二都方面，台南今年推案數量雖維持常態，總銷卻大減4成、僅剩177.8億元。高雄減幅更居全國之冠，總銷驟降至210.9億元，年減高達66.6%，規模直接腰斬。

值得注意的是，高雄市推案熱區已由過去受台積電效應拉抬的楠梓、左營，轉向鳳山等剛需自住區，不僅拉低了總銷金額，也凸顯建商推案策略已由追逐投資熱點轉趨保守。

根據《591新建案》數據統計，今年928檔期全國推案個數246案、年減21.2%；總銷金額由去年的7,106.5億元大幅縮水23.3%至5,452億元，寫下自2021年以來近6年同期新低。數據反映建商態度已轉趨保守，「延後推案」成為當前市場主旋律。《591新建案》提供