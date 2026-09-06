金融三業7月獲利 銀行業獨撐大局

國泰人壽發布「2026人生風險趨勢調查白皮書」，持續追蹤國人身體、心理及財務風險的認知與準備情形。調查發現，隨高齡化、少子化及家庭結構改變，財務風險首度超越身體健康風險，成為民眾最擔憂的風險；此外，今（2026）年更首度把情感性的「主觀孤獨」，與社會性的「客觀孤立」，皆納入調查，結果也顯示人生風險管理除了身、心、財之外，社會網絡的連結同樣值得重視。

2026-09-06 16:20