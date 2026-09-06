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金融三業7月獲利 銀行業獨撐大局

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金融業7月獲利變天，銀行一枝獨撐。據金管會統計，7月金融三業合計僅賺974億元、月減34%，終止連三個月破千億元；保險業獲利暴減94%、證期投信業也近腰斬，只有銀行逆勢成長，包辦單月近八成獲利。

7月台股回檔，成為金融業獲利降溫主因。保險業首當其衝，產壽險單月合計僅賺21億元；其中壽險業由盈轉虧2億元，是金融三業中唯一出現虧損的業別，產險則賺23億元、月減57%。

金管會指出，受台股回檔衝擊，產壽險投資收益明顯縮水，也讓保險業成為7月獲利衰退最重的一環。

證期投信業同樣失色，7月合計賺193.7億元、月減49%，幾近腰斬。其中券商僅賺130億元、月減57%最慘，主因台股回檔，使自營操作及經紀業務收入同步下滑。

期貨商7月賺16.2億元、月減41%；投信業則賺46.7億元、月減2%，顯示資本市場動盪，直接壓抑證券相關業別獲利表現。

反觀銀行業逆勢撐盤。7月銀行業單月大賺759.8億元、月增4.9%，約占金融三業單月獲利78%，成為唯一逆勢成長的主要業別。

銀行局副局長張嘉魁指出，銀行業受惠放款持續成長，加上股利收入挹注，帶動利息收入及其他淨收益增加，也讓銀行在7月資本市場震盪下，扮演穩定金融業獲利的重要支柱。

法人指出，7月台美股市波動加劇、債券殖利率走高，股票與債券評價利益縮水，抵銷現金股息收入增加；不過8月台股反彈近7%，幾乎收復7月跌幅，加上股息收入持續進帳，金融三業單月獲利可望回穩。

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