臺灣企銀熱血傳愛做公益

臺灣企銀（2834）善盡企業社會責任，為協助醫院維持穩定血庫存量，9月4日與醫療財團法人台灣血液基金會合作，於總行大樓外舉辦「捐血一袋，救人一命」員工愛心捐血活動，當日合計有103位同仁捲起袖子響應捐血，活動總共募得105袋、26,250c.c.，為血庫貢獻一份心力，以具體行動力挺公益。

臺灣企銀表示，透過本次活動不僅能提升血庫存量、幫助有需要的人，更有助於捐血者自身血液循環，對提升個人幸福感與心理健康有正向影響。

臺灣企銀不僅致力推廣公益，對員工照顧亦不遺餘力，積極提升友善職場環境，導入國際標準規範「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」，於內部網站建置「職場紓壓補給站」專區，並持續委託專業心理諮商機構辦理員工心理諮詢服務，促進員工身心健康及生活工作平衡，更積極辦理健康促進活動，如舉辦胃癌+大腸癌二合一篩檢活動，以及提供代謝症候群宣導，與上班族飲食降壓術及辦公室動態暖身伸展操等相關線上講座。

另為照護員工且落實ESG，辦理補助50歲(含)以上員工進行低劑量肺部電腦斷層檢查費用及給予半天公假，避免菸害及空汙因素危害員工健康，以實際行為打造友善職場。

臺灣企銀強調，銀行將持續維護同仁健康，建立友善職場，更持續提升員工福利，秉持ESG永續發展經營理念，帶領員工一起精進永續發展各面向作為，一同迎向共好的永續未來。