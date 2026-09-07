政大TCFD頒獎 贏家出列

政治大學企業永續管理研究中心3日舉辦第三屆本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會。受評機構包括本國銀行38家，保險業44家；其中保險業區分人壽保險公司21家，產物保險含再保險公司共23家。

政大風險管理系特聘教授暨國際金融學院副院長兼TCFD評鑑執行長許永明表示，上市櫃公司自今年正式接軌IFRS永續揭露準則S2，預計明年中著手評鑑相關工作，並由金融業擴大到一般產業，未來目標將從評鑑遵循績效到評氣候績效。

政大企業永續管理研究中心自2024年起辦理TCFD評鑑，不收報名費，並使用業者公開的TCFD資訊進行評鑑。第三屆頒獎典禮暨研討會邀請政治大學校長李蔡彥、金管會主委彭金隆、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀等與會，頒獎表揚銀行、人壽、產險業評鑑排名前25％的績優單位，並另頒發進步卓越獎，鼓勵上年度相比進步幅度最大的業者。

許永明針對本屆TCFD報告書評鑑與展望進行專題演講，他表示，整體而言，受評機構三年來持續進步。在人工編碼評鑑方面，銀行業延續過往良好表現，2025與2024年相比，平均分數全面提升；壽險業除治理核心要素外，其餘核心要素及總分皆顯著提升；產險業各大核心要素及總分全面提升。

在專家學者評鑑方面，雖然銀行業2025與2024年相比平均分數無顯著變化；2024與2023年相較分數有顯著提升情形。壽險業延續2024與2023年比較結果，2025與2024年的平均分數皆全面提升。產險業則一改2024與2023年相較下並無顯著進步的情形，2025年除治理之外，其餘要素皆顯著提升。

此外，政大企業永續管理研究中心也將於12月2日舉辦年鑑發表會暨研討會，會中將發布2025年TCFD氣候相關財務揭露年鑑，彙整評鑑的發現，並對撰寫TCFD報告書提出建議。

李蔡彥表示，推動永續過程中最重要是讓我們眼光放得更遠，這有助國家與社會發展。彭金隆致詞時說，中心設立到現在進行三屆評鑑，對社會已經發揮影響力，希望頒獎持續精進，帶動金融保險業往前走。政大企業永續管理研究中心主任譚丹琪指出，中心另一任務發展政大ESG解決方案，特別能協助中小企業綠色轉型，即將在10月2日發表進階版。