五大銀行看旺今年經濟表現 玉山估GDP成長12%最樂觀

五大銀行看旺今年台灣經濟表現，其中，玉山銀行最樂觀，預估全年經濟成長率上看12%；台新銀行預估約11.5%；台北富邦銀行預期維持10%以上高檔；中信內部預估全年將超過10%。展望第4季，五大銀行普遍認為全球經濟仍具韌性，但AI投資、地緣政治、美國期中選舉及主要央行貨幣政策，將是牽動年底金融市場的重要變數。

貨幣政策方面，「Fed今年不急著降息」成為主要基調。北富銀預期Fed短期保持觀望，台灣央行更傾向完全不動；國泰世華認為「Higher for Longer」仍是Fed最可能情境，但若油價持續站在80美元以上，升息壓力將增加，台灣央行亦須留意通膨風險。中信銀預期Fed降息時間遞延至2027年第1季。

玉山銀行指出，全球AI需求熱絡，持續帶動台灣資通訊及電子產品出口，加上AI投資擴產、股市財富效果推升餐飲及零售等內需，隨NVIDIA Vera Rubin進入量產，第4季出口動能可望延續，樂觀預估全年GDP成長率上看12%。

台新銀行預估台灣今年經濟成長率約11.5%。北富銀則認為，在台股大漲、就業及薪資改善帶動財富效果與民間消費，加上外需強勁，內外需共振下，全年經濟成長率可維持10%以上高檔。

中信金總經理高麗雪日前在法說會上指出，中信內部預估台灣今年全年經濟成長率超過10%沒有問題。中信銀行指出，AI基建競賽持續升溫，主要CSP業者上修資本支出，加上AI代理應用落地推升算力需求，帶動台灣出口與企業獲利成長，亮眼的出口表現也有望外溢至國內需求，形成景氣正向循環。

國泰世華銀行則引用主計總處最新預估全年經濟成長率約11.1%，認為今年台灣經濟表現仍相當強勁，但台灣屬出口導向經濟，未來仍須留意AI資本支出動能及全球高利率影響。