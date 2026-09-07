聽新聞
0:00 / 0:00
五大銀行看Q4投資 股優於債、黃金扮避震器
2026年第4季市場同時面臨AI多頭延續、高利率與地緣政治風險，五大銀行投資策略仍以股票掌握成長機會，但不再鼓勵單押單一題材，債券則普遍偏好中短天期、高品質債券降低利率波動，黃金、原物料等防禦資產也持續扮演投資組合避震器。
台北富邦銀行第4季明確採取「股優於債、多元防禦、適度納金」策略，看好美國科技股EPS維持高成長、AI資本支出未見趨緩，台股則可望受惠年底旺季與AI新品推出，再度發動行情。配置方面，建議黃金約占10%，債券則可配置20%至30%，藉此降低投資組合波動並提供穩定現金流。
國泰世華銀行同樣建議「股優於債」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。