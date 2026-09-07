五大銀行看Q4投資 股優於債、黃金扮避震器

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期深耕偏鄉教育、推動教育平權，今年8月將「幸福的功課」公益專案帶進臺南市關廟區新光國小。「幸福的功課」緣起2004年新竹縣尖石鄉原鄉部落，更於2009年為受莫拉克風災重創的高雄六龜國小籌建「六龜新光知識館」，2013年起與國語日報合作展開「快樂讀報計畫」，2024年起更整合多元的專業教育資源，推動「幸福的功課」培力計畫，走進偏鄉學校。今年新增臺南關廟區新光里新光街上的新光國小，不僅與「新光」有著巧妙連結，更是新壽總經理黃敏義的母校，「幸福的功課」重返黃敏義的成長起點，為學弟妹開啟不同的學習體驗。

2026-09-07 03:29