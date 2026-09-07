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五大銀行看Q4投資 股優於債、黃金扮避震器

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

2026年第4季市場同時面臨AI多頭延續、高利率與地緣政治風險，五大銀行投資策略仍以股票掌握成長機會，但不再鼓勵單押單一題材，債券則普遍偏好中短天期、高品質債券降低利率波動，黃金、原物料等防禦資產也持續扮演投資組合避震器。

台北富邦銀行第4季明確採取「股優於債、多元防禦、適度納金」策略，看好美國科技股EPS維持高成長、AI資本支出未見趨緩，台股則可望受惠年底旺季與AI新品推出，再度發動行情。配置方面，建議黃金約占10%，債券則可配置20%至30%，藉此降低投資組合波動並提供穩定現金流。

國泰世華銀行同樣建議「股優於債」。

黃金 債券 台北富邦銀行

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