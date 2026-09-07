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金融三業前七月賺逾兆元 年增超過一倍 寫同期新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金融三業獲利破兆元大關了。 路透
金融三業獲利破兆元大關了。 路透

金融三業獲利破兆元大關了。據金管會統計，2026年前七月金融三業稅前盈餘達1兆18.6億元、年增1.06倍，續寫史上同期新高；相較2024年直到11月才破兆，今年足足提前四個月達陣。

2024年金融三業全年稅前盈餘1兆588億元，寫史上高峰；今年前七月已達當年全年的94%以上。法人認為，只要第4季金融市場未大幅反轉，今年不只可望站穩兆元，更有機會超越2024年高峰、再寫新猷。

從獲利結構來看，銀行業前七月貢獻47.6%、逼近五成，證期投信占21.4%、保險業占31%。隨7月資本市場震盪，保險與證券業獲利降溫，銀行業再度扮演穩盤要角。

銀行業前七月稅前盈餘4,763.6億元、年增28.7%，續寫史上同期新高；其中本國銀行賺4,241億元、貢獻近九成，同創歷史同期高點。

銀行局副局長張嘉魁表示，獲利續寫新高，主要受惠銀行業放款持續成長，加上金融市場熱絡，帶動利息、手續費及投資淨收益同步增加。

法人指出，第4季銀行放款動能仍強，利息淨收益可望維持雙位數成長，持續替金融業獲利撐盤。

證期投信業前七月大賺2,139.9億元、年增1.8倍，同樣改寫史上同期新高，獲利占比已連三個月站穩兩成。其中券商賺1,745.9億元、年增2.2倍，自營業務收入更年增3.7倍，仍是主要成長動能。

期貨商前七月賺100.43億元、年增78%，主要受惠自有資金投資有價證券處分與評價利益增加；投信業則賺293.6億元、年增95%，隨資產管理規模擴大，經理費收入同步成長。

保險業前七月產壽險合計賺3,115億元，寫史上同期第三高。雖7月台股回檔壓抑投資收益，但今年以來台美股市走高，加上IFRS17上路後CSM穩定釋放，仍支撐壽險整體獲利。

7月金融市場轉弱，使金融三業單月獲利降至974億元、跌破千億元；不過，8月市場已有回暖跡象。法人指出，8月台股反彈近7%，幾乎收復7月跌幅，加上股息收入持續進帳，有助金融業投資收益回升。

法人認為，8月獲利可望較7月回穩，第4季則仍須觀察全球股債波動。只要市況未明顯轉差，加上銀行獲利穩定支撐，2026年金融三業全年不只站穩兆元，改寫歷史新高的機率也持續升高。

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