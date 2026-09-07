新壽幸福的功課 助偏鄉學童探索未來

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期深耕偏鄉教育、推動教育平權，今年8月將「幸福的功課」公益專案帶進臺南市關廟區新光國小。「幸福的功課」緣起2004年新竹縣尖石鄉原鄉部落，更於2009年為受莫拉克風災重創的高雄六龜國小籌建「六龜新光知識館」，2013年起與國語日報合作展開「快樂讀報計畫」，2024年起更整合多元的專業教育資源，推動「幸福的功課」培力計畫，走進偏鄉學校。今年新增臺南關廟區新光里新光街上的新光國小，不僅與「新光」有著巧妙連結，更是新壽總經理黃敏義的母校，「幸福的功課」重返黃敏義的成長起點，為學弟妹開啟不同的學習體驗。

全校僅有33名學生、15位教職員的關廟新光國小，資源較為有限。新壽「幸福的功課」培力計畫，整合專業教育資源，為偏鄉小校規劃多元適性課程，注入學習活力與資源，為孩子創造接觸不同領域的機會。從關廟鳳梨田一路走上企業經營之路的黃敏義，深知成長過程中接觸不同事物的重要，也期盼透過此次行動，讓學弟妹有更多探索自我、發現可能的機會，勇敢開拓未來。

黃敏義表示，「幸福的功課」不以固定課表為框架，從學校與孩子的實際需求出發，彈性設計課程，讓孩子在輕鬆愉快的學習過程中找到興趣，並勇於探索更多可能。

課程設計兼顧知識與體驗，透過不同領域的專業引導，讓孩子從實際參與中感受學習的樂趣。邀請臺北市體育總會街舞協會帶來潮流街舞體驗；攜手台灣魔術方塊協會培養學童的專注力與邏輯思考；由鳳山體育足球學院帶領足球訓練，建立團隊合作精神；同時導入沙盒遊戲《Minecraft》進行電玩教學，透過遊戲化學習激發空間概念與創造力。新壽在地業務主管也化身講師，分享儲蓄與基礎理財觀念，從小扎根金融素養。

新壽持續投入偏鄉教育與弱勢關懷，擴大推動「幸福的功課」公益專案，落實聯合國永續發展目標，為打造平等包容學習環境貢獻力量。