聽新聞
0:00 / 0:00

境外保單理賠 納遺產課稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

境外保單藏有租稅風險，財政部北區國稅局提醒納稅人，若保險公司及保單未經金管會核准，如境外保單或地下保單，未來在被保險人死亡後，受益人領取的死亡保險給付，應申報計入遺產總額課稅，無法享有免計入遺產總額的規定。

金融市場逐步走向全球化時代，愈來愈多民眾能輕易獲得境外保單資訊，由於境外保單主打多元投資、分散投資風險、外幣避險管理，甚至有些國家還提供稅率優惠等，部分民眾會鋌而走險、購買境外保單。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡時，其所指定受益人所領取的人壽保險金額，不計入遺產總額；但同時強調，必須配合《保險法》規定，這類保險契約必須適用我國保險法規，並經金融保險主管機關核准，才能不計入被繼承人的遺產總額。

北區國稅局解釋，未經金管會核准的外國保險公司，其人壽保險契約並非我國保險業者報經核准或備查的人壽保險契約，因此該類保單指定受益人領取的人壽保險金額，不適用《保險法》規定，更不適用《遺贈稅法》不計入遺產總額。

舉例來說，陳先生（化名）在2021年購買一張由香港註冊保險公司發行的人壽保單，以自己為被保險人，並指定兒子陳小弟（化名）為受益人，保費分十年繳清。陳先生於2025年過世後，陳小弟申領折算新台幣約3,000萬元的人壽保險理賠金。

陳小弟在向國稅局辦理遺產稅申報時，將這筆保險給付填列為「不計入遺產總額」項目，但經國稅局審查後認定，這筆理賠金並不適用免稅規定，因此予以併入陳先生遺產總額課稅。

北區國稅局提醒，民眾規劃購買外國保險公司人壽保險保單時，應注意相關保險公司所發行的人壽保險保單是否經金管會核准發行，以維護保單受益人或繼承人的權益。

保單 遺產 理賠 國稅局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳承新布局3／專家喊話 減輕稅負留財、引資

公益捐贈免贈與稅須先審查 國稅局提醒勿直接移轉

保險小百科／買投資型保險 留意配息來源

賣未上市櫃股票 全數計稅

相關新聞

金融三業前七月賺逾兆元 年增超過一倍 寫同期新高

金融三業獲利破兆元大關了。據金管會統計，2026年前七月金融三業稅前盈餘達1兆18.6億元、年增1.06倍，續寫史上同期新高；相較2024年直到11月才破兆，今年足足提前四個月達陣。

新壽幸福的功課 助偏鄉學童探索未來

台新新光金控（2887）子公司新光人壽長期深耕偏鄉教育、推動教育平權，今年8月將「幸福的功課」公益專案帶進臺南市關廟區新光國小。「幸福的功課」緣起2004年新竹縣尖石鄉原鄉部落，更於2009年為受莫拉克風災重創的高雄六龜國小籌建「六龜新光知識館」，2013年起與國語日報合作展開「快樂讀報計畫」，2024年起更整合多元的專業教育資源，推動「幸福的功課」培力計畫，走進偏鄉學校。今年新增臺南關廟區新光里新光街上的新光國小，不僅與「新光」有著巧妙連結，更是新壽總經理黃敏義的母校，「幸福的功課」重返黃敏義的成長起點，為學弟妹開啟不同的學習體驗。

金融業7月獲利 銀行包辦近八成

金融業7月獲利變天，銀行一枝獨撐。據金管會統計，7月金融三業合計僅賺974億元、月減34%，終止連三個月破千億元；保險業獲利暴減94%、證期投信業也近腰斬，只有銀行逆勢成長，包辦單月近八成獲利。

五大銀行看旺今年經濟表現 玉山估GDP成長12%最樂觀

五大銀行看旺今年台灣經濟表現，其中，玉山銀行最樂觀，預估全年經濟成長率上看12%；台新銀行預估約11.5%；台北富邦銀行預期維持10%以上高檔；中信內部預估全年將超過10%。展望第4季，五大銀行普遍認為全球經濟仍具韌性，但AI投資、地緣政治、美國期中選舉及主要央行貨幣政策，將是牽動年底金融市場的重要變數。

五大銀行看Q4投資 股優於債、黃金扮避震器

2026年第4季市場同時面臨AI多頭延續、高利率與地緣政治風險，五大銀行投資策略仍以股票掌握成長機會，但不再鼓勵單押單一題材，債券則普遍偏好中短天期、高品質債券降低利率波動，黃金、原物料等防禦資產也持續扮演投資組合避震器。

政大TCFD頒獎 贏家出列

政治大學企業永續管理研究中心3日舉辦第三屆本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑頒獎典禮暨研討會。受評機構包括本國銀行38家，保險業44家；其中保險業區分人壽保險公司21家，產物保險含再保險公司共23家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。