境外保單理賠 納遺產課稅

境外保單藏有租稅風險，財政部北區國稅局提醒納稅人，若保險公司及保單未經金管會核准，如境外保單或地下保單，未來在被保險人死亡後，受益人領取的死亡保險給付，應申報計入遺產總額課稅，無法享有免計入遺產總額的規定。

金融市場逐步走向全球化時代，愈來愈多民眾能輕易獲得境外保單資訊，由於境外保單主打多元投資、分散投資風險、外幣避險管理，甚至有些國家還提供稅率優惠等，部分民眾會鋌而走險、購買境外保單。

依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡時，其所指定受益人所領取的人壽保險金額，不計入遺產總額；但同時強調，必須配合《保險法》規定，這類保險契約必須適用我國保險法規，並經金融保險主管機關核准，才能不計入被繼承人的遺產總額。

北區國稅局解釋，未經金管會核准的外國保險公司，其人壽保險契約並非我國保險業者報經核准或備查的人壽保險契約，因此該類保單指定受益人領取的人壽保險金額，不適用《保險法》規定，更不適用《遺贈稅法》不計入遺產總額。

舉例來說，陳先生（化名）在2021年購買一張由香港註冊保險公司發行的人壽保單，以自己為被保險人，並指定兒子陳小弟（化名）為受益人，保費分十年繳清。陳先生於2025年過世後，陳小弟申領折算新台幣約3,000萬元的人壽保險理賠金。

陳小弟在向國稅局辦理遺產稅申報時，將這筆保險給付填列為「不計入遺產總額」項目，但經國稅局審查後認定，這筆理賠金並不適用免稅規定，因此予以併入陳先生遺產總額課稅。

北區國稅局提醒，民眾規劃購買外國保險公司人壽保險保單時，應注意相關保險公司所發行的人壽保險保單是否經金管會核准發行，以維護保單受益人或繼承人的權益。