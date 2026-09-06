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金融三業前7月獲利破兆元 全年可望創歷史新高

中央社／ 台北6日電
銀行、保險、證券等金融三業前7月累計獲利達新台幣1兆18億元，衝破兆元大關。聯合報系資料照
銀行、保險、證券等金融三業前7月累計獲利達新台幣1兆18億元，衝破兆元大關。聯合報系資料照

儘管台股7月修正，但在今年資本市場暢旺下，銀行、保險、證券等金融三業前7月累計獲利達新台幣1兆18億元，衝破兆元大關，年成長達105.8%，距離2024年全年歷史高點紀錄1兆588億元僅差距約569億元，全年可望寫下歷史新高。

回顧金融三業過去獲利狀況，全年獲利第一名落在2024年1兆588億元，第二名為2025年9880億元，今年前7月獲利已超過去年全年。總統賴清德也說，今年台灣經濟成長預估可達11.05%，相信今年金融三業獲利會更高。

金管會公布金融三業今年前7月稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

台股7月雖下跌6%，導致金融三業單月獲利降至953.51億元，單月大減519.64億元；前7月獲利約1兆18億元，寫下歷史同期新高，年增105.8%；若細看獲利占比，銀行獲利占比47.5%最高，其次為保險業31%，證券期貨投信業約21%。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，銀行業今年前7月稅前盈餘4763.6億元，年成長28.8%，本國銀行累計獲利達4241.1億元，年增20.1%，銀行業與本國銀行獲利雙雙寫下歷年同期新高，主要是放款成長，加上金融市場氛圍，帶動利息、手續費與其他淨收益。

國銀業者觀察，今年上半年企業放款旺盛，加上受惠供應鏈重組，企業海外資本支出需求增加，也帶動利差較大的外幣放款動能，加上近期部分亞洲國家陸續升息，不少同業陸續上修全年的淨利差（NIM）目標。

保險業2026年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）新制，跟去年基礎有所差異，今年因保險合約服務邊際（CSM）穩定釋出挹注獲利，不過因7月市場震盪，保險業7月單月獲利縮水到21億元，月減348億元，主要受到台股下跌與金融資產評價出現帳上虧損影響。

金管會保險局副局長陳清源表示，保險業前7月獲利為3115億元，其中，壽險業2777億元，主要來自保險服務結果1207億元，財務結果2089億元，以及其他營業結果負526億元。產險業為338億元，主要保險服務結果為255億元，財務結果129億元。

台股今年前7月成交量能明顯較去年同期增加，推升證券期貨投信業累計獲利達2139.96億元，年成長188%。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，股市成交值較去年增加，帶動證券業前7月獲利1745.94億元，年增225%，旗下經紀、自營、承銷業務都有成長；投信業因資產管理規模上升、經理費增加，累計獲利293.59億元，年增逾9成；期貨業因自有資金投資有價證券處分損益較去年同期增加，帶動期貨業賺100.43億元，年增近8成。

歷史 銀行 銀行業 金管會 台股

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