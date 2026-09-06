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元大銀行攜手產業淨零轉型 連續三年獲TCFD報告書評鑑績優肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行TCFD報告書評鑑連續三年獲績優獎殊榮。圖／元大銀行提供)
元大銀行TCFD報告書評鑑連續三年獲績優獎殊榮。圖／元大銀行提供)

面對全球氣候變遷淨零轉型趨勢，元大金控旗下元大銀行持續將ESG永續理念融入營運策略，深化氣候治理、風險管理及資訊揭露。國立政治大學企業永續管理研究中心辦理第三屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑，表揚本國銀行排名前25%的績優單位，元大銀行連續三年名列評鑑績優之列，展現持續精進氣候相關財務揭露及強化氣候韌性的成果。

元大銀行建立由董事會督導的氣候治理機制，系統性鑑別評估氣候變遷之風險與機會，並將氣候風險納入風險管理及投融資決策。對於氣候高敏感性且經評估風險不易控制或緩釋的企業或產業，採取審慎投融資策略，透過氣候變遷風險胃納機制強化管理，降低潛在氣候風險對營運及資產品質的影響。

在實體風險管理方面，元大銀行主要參考國家災害防救科技中心（NCDR）3D災害潛勢地圖等資訊進行情境分析，評估氣候變遷對業務及資產價值可能造成的潛在衝擊；面對淨零轉型所衍生的政策、市場及產業變化，亦持續強化投融資部位審查、風險與機會評估及策略規劃能力，未來將持續發揮金融中介角色，結合投融資及企業議合等策略，引導資金支持低碳經濟與永續產業發展，陪伴客戶掌握轉型契機，發揮金融支持實體經濟淨零轉型的關鍵影響力。

在自身營運減碳方面，元大銀行以系統化及科學化方式推動碳排管理，參考科學基礎減碳目標（Science Based Target, SBT）方法學設定減碳目標，並透過導入內部碳價（Internal Carbon Pricing, ICP）機制及低碳營運行動，持續降低營運碳排，並以2050年淨零碳排為長期願景，逐步落實全行低碳營運管理。

元大銀行運用數位金融服務，將永續理念延伸至客戶日常金融行為。「行動銀行APP」通過英國標準協會（BSI）ISO 14067產品碳足跡盤查及PAS 2060碳中和國際雙驗證，推出鑽金碳吉帳戶，讓客戶透過手機查詢個人電子化交易累積的減碳效益，將減碳概念轉化為具體數位碳足跡，引導客戶從日常生活實踐永續。

元大金控為永續金融先行者聯盟成員之一，旗下元大銀行承接集團永續發展策略，持續掌握氣候相關風險與機會及其潛在財務影響，並透過永續金融核心理念支持產業低碳轉型。

面對全球永續揭露制度持續發展，元大銀行將持續關注IFRS永續揭露準則等國際趨勢，精進氣候相關財務資訊揭露及風險管理能力，同時透過永續金融商品與服務，引導資金支持低碳及永續經濟活動，攜手政府、企業與客戶推動淨零轉型，以金融力量為我國經濟與環境永續創造長期正向價值。

元大 淨零 銀行 氣候變遷

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