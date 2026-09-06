友邦人壽攜手英超熱刺 「AIAxSpurs國小足球菁英盃」報名隊伍創新高

邁入第4年的「AIA友邦人壽 x Spurs國小足球菁英盃」，今年賽事報名隊伍共191隊，創下歷年新高。

AIA友邦人壽致力於實踐「健康長久好生活」的品牌承諾，攜手英超勁旅熱刺足球俱樂部（Spurs）持續推動台灣基層足球發展。2026年「AIA友邦人壽 × Spurs國小足球菁英盃」今（6）日在新莊田徑場舉行全國總決賽，由新北市體育總會足球委員會協辦，首度將賽程擴大至12天、橫跨北中南東四大賽區，並特別擴增U12組別參賽隊數，讓更多學童在關鍵成長年級階段，透過正式競賽累積實戰經驗。

「AIA 友邦人壽x Spurs國小足球菁英盃」是國內備受矚目的國小足球賽事之一，經過各區激烈角逐後晉級的隊伍齊聚全國決賽，爭取最高榮譽，冠軍隊伍還有專屬參與「Spurs足球訓練營」的獎勵，親身體驗熱刺國際發展教練的專業訓練，也是歷屆參賽者追逐的終極目標。

本屆賽事在晉級機制上亦進一步提升公平性。不同於過往各分區採固定席次的方式，今年首度依據各分區實際參賽隊數比例，動態分配晉級全國總決賽名額，並透過公開抽籤決定決賽籤位與賽程排序，確保過程公正透明。此作法是參考國際足球賽事制度，與世界盃依各洲參賽隊伍規模配置晉級席次及抽籤分組的精神一致。此項改革獲得眾多參賽教練肯定，除反映各區實際參與規模與競爭程度，公平性甚至優於部分傳統賽事。未來賽事也將持續比照今年模式，依各分區參賽隊數動態調整晉級席次，確保競賽制度的公正性與專業性。

友邦人壽總經理侯文成表示，我們相信健康的未來始於健康的習慣。透過與Spurs長期合作，我們不只是舉辦一場足球賽，更希望將國際專業足球訓練與健康教育資源帶入台灣，陪伴孩子在運動中建立紀律、培養團隊精神，同時讓家庭共同參與健康生活，創造更長遠的正向影響。

除賽事競技外，決賽日同步舉辦健康主題講座，由特地來台的Spurs國際發展教練Kevin Moffatt親自分享英超足球資源，內容聚焦兒童營養、運動傷害預防與運動恢復等議題，協助家長建立科學化運動觀念。透過將足球教育與健康知識結合，打造兼具競技學習與家庭共學價值的足球平台。

決賽當天另一大亮點，則是專為各分齡冠軍隊伍規劃的「Spurs足球訓練營」。由Spurs國際發展教練導入英國青訓系統訓練模式，讓小球員親身體驗國際級足球培育課程，協助提升技術、戰術到團隊合作能力，為孩子們提供更多元的學習視野與成長養分。

值得一提的是，友邦人壽與Spurs的合作不僅止於單一賽事，還有「AIA東部倍力計畫」長期投入宜花東地區足球人才培育。今年在「AIA友邦人壽 × Spurs國小足球菁英盃」全國總決賽前一天，Spurs國際發展教練已先前往宜蘭順安國中，針對宜花東地區的國中足球校隊菁英進行特訓，透過國際教練交流及專業訓練項目，協助球員強化觀念與技術，讓更多東部國中足球員獲得精進球技的機會。「AIA東部倍力計畫」作為友邦人壽每年的重點CSR項目之一，今(2026)年亦獲得保險信望愛獎「最佳社會責任獎」肯定，展現企業持續深耕在地、以運動促進健康與教育發展的成果。