全球人壽攜手球星偏鄉傳愛 公益贈球圓「我的籃球夢」

全球人壽「圓夢計畫」邁入第十年，持續將公益資源、專業師資與裝備等，帶入偏鄉，實際推動基層體育發展，將愛與責任落實在孩子們的夢想中，今年攜手職籃球星把籃球送進新北市平溪、雙溪和貢寮，讓偏鄉與非山非市地區的孩子，在熟悉的校園裡就能擁有更完善的運動條件。

全球人壽長期投入基層體育發展，自2016年起推動「圓夢計畫」，於今年迎來十年里程碑。9月4日舉辦「我的籃球夢」公益活動，進入新北市偏鄉，陪伴十分國小、菁桐國小、柑林國小、福連國小、上林國小、平溪國小和牡丹國小學童一起練習籃球，讓資源不再侷限於單一校園，而是擴大至區域性的基層體育支持，活動不僅提供訓練用籃球，更將基礎籃球知識與技術帶入當地，透過專業教練團隊的全程陪伴與指導，為孩子的運動夢想注入更紮實的養分，以實際行動促進「運動平權」，降低城鄉運動資源落差，讓不同地區的孩子都能享有接觸運動、培養興趣與追逐夢想的機會。

本次活動特別邀請職籃球星阿拉薩到十分國小與孩子面對面交流，讓「我的籃球夢」從一顆籃球，延伸成一次難得的追夢體驗。活動讓平時只能在球場或螢幕上看見的籃球偶像驚喜走入校園，不僅親自參與捐贈，更和孩子分享如何從一次次的練習、挫折與堅持中，邁向實踐夢想的過程，勉勵學童勇敢追夢。從「一所學校」走向「一個區域」，全球人壽希望讓企業資源發揮更大的公益效益，持續縮小城鄉間的運動資源落差。

全球人壽秉持「十年如一日」的初心，貫徹「因為愛 責任在」的品牌理念，長期投入體育活動贊助。自2016年啟動「圓夢計畫」以來，至今已累積投入超過新台幣1,800萬元，參與人次達1,170人次；並自2021年起連續六年贊助全國小學籃球錦標賽，持續協助偏鄉球隊交通與住宿補助，提升偏鄉基層參賽機會。2024年更結合賽事設立「全球人壽獎助學金」，提供球鞋與現金補助，鼓勵優秀及需要協助的基層學童持續追夢。全球人壽「圓夢計畫」長期深耕基層體育，廣受各界好評，今年榮獲「2026亞太暨台灣永續行動獎－銅獎」肯定；此前亦榮獲運動部「運動推手獎」贊助類金質獎、「2025亞太暨台灣永續行動獎－銀獎」、2025保險信望愛獎「最佳社會責任獎-壽險組優選」、台北金鵰微電影展「永續微電影」銀獎，未來將持續以體育為媒介，串聯公益、教育與社會資源，深化品牌在ESG與永續發展領域的社會影響力。