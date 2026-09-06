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全球人壽攜手球星偏鄉傳愛 公益贈球圓「我的籃球夢」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
全球人壽「我的籃球夢」公益活動攜手中華民國國民小學體育總會把籃球送進新北市偏鄉嘉惠當地學童。全球人壽／提供
全球人壽「我的籃球夢」公益活動攜手中華民國國民小學體育總會把籃球送進新北市偏鄉嘉惠當地學童。全球人壽／提供

全球人壽「圓夢計畫」邁入第十年，持續將公益資源、專業師資與裝備等，帶入偏鄉，實際推動基層體育發展，將愛與責任落實在孩子們的夢想中，今年攜手職籃球星把籃球送進新北市平溪、雙溪和貢寮，讓偏鄉與非山非市地區的孩子，在熟悉的校園裡就能擁有更完善的運動條件。

全球人壽長期投入基層體育發展，自2016年起推動「圓夢計畫」，於今年迎來十年里程碑。9月4日舉辦「我的籃球夢」公益活動，進入新北市偏鄉，陪伴十分國小、菁桐國小、柑林國小、福連國小、上林國小、平溪國小和牡丹國小學童一起練習籃球，讓資源不再侷限於單一校園，而是擴大至區域性的基層體育支持，活動不僅提供訓練用籃球，更將基礎籃球知識與技術帶入當地，透過專業教練團隊的全程陪伴與指導，為孩子的運動夢想注入更紮實的養分，以實際行動促進「運動平權」，降低城鄉運動資源落差，讓不同地區的孩子都能享有接觸運動、培養興趣與追逐夢想的機會。

本次活動特別邀請職籃球星阿拉薩到十分國小與孩子面對面交流，讓「我的籃球夢」從一顆籃球，延伸成一次難得的追夢體驗。活動讓平時只能在球場或螢幕上看見的籃球偶像驚喜走入校園，不僅親自參與捐贈，更和孩子分享如何從一次次的練習、挫折與堅持中，邁向實踐夢想的過程，勉勵學童勇敢追夢。從「一所學校」走向「一個區域」，全球人壽希望讓企業資源發揮更大的公益效益，持續縮小城鄉間的運動資源落差。

全球人壽秉持「十年如一日」的初心，貫徹「因為愛 責任在」的品牌理念，長期投入體育活動贊助。自2016年啟動「圓夢計畫」以來，至今已累積投入超過新台幣1,800萬元，參與人次達1,170人次；並自2021年起連續六年贊助全國小學籃球錦標賽，持續協助偏鄉球隊交通與住宿補助，提升偏鄉基層參賽機會。2024年更結合賽事設立「全球人壽獎助學金」，提供球鞋與現金補助，鼓勵優秀及需要協助的基層學童持續追夢。全球人壽「圓夢計畫」長期深耕基層體育，廣受各界好評，今年榮獲「2026亞太暨台灣永續行動獎－銅獎」肯定；此前亦榮獲運動部「運動推手獎」贊助類金質獎、「2025亞太暨台灣永續行動獎－銀獎」、2025保險信望愛獎「最佳社會責任獎-壽險組優選」、台北金鵰微電影展「永續微電影」銀獎，未來將持續以體育為媒介，串聯公益、教育與社會資源，深化品牌在ESG與永續發展領域的社會影響力。

偏鄉 籃球 公益

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