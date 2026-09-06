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遠東商銀Bankee社群銀行推出創新「靈活存」專案 打破傳統存款框架

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠銀Bankee推出「靈活存」定存與活存放進同一套資金配置，活存利率為2.435%。圖／遠銀Bankee提供
遠銀Bankee推出「靈活存」定存與活存放進同一套資金配置，活存利率為2.435%。圖／遠銀Bankee提供

遠東商銀 Bankee 社群銀行突破傳統思維，推出業界首創的「靈活存」專案，將「定存與活存放進同一套資金配置」，讓資金兼具定存的穩健收益與活存的隨時機動性，打破傳統銀行的二選一框架。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，從客戶實際的資金使用情境來看，無論是定存到期、暫時觀望市場的客戶，或是手上留有備用資金的客戶，最常見的難題就是「想提高收益，又不想失去資金彈性」。靈活存的設計正是從這個矛盾出發，把過去相互拉扯的收益與流動性重新整合，讓定存與活存彼此加乘，連保留機動性的資金，也有機會創造更好的利息效益。

民眾只要以符合條件的「新資金」，透過 Bankee App 開立一年期固定年利率1.78%定存，另可取得定存本金50% 的高利活存額度，享年利率 2.435%。靈活存單筆最低只要新台幣1萬元就能起存，單筆最高300萬元，筆數無上限，讓小資族到百萬存款客群都能輕鬆啟動這套高規格的資金配置。

以100萬元開立一年期靈活存為例，除了享定存固定年利率 1.78%，可再獲得最高50萬元的 2.435%高利活存額度，這筆資金在等待下一個投資機會前可先享高利，待最佳時機來臨、需要進場或另作配置時，又能隨時動用，讓錢不必為了追求收益而失去彈性，反而可更靈活的將資金效益提到最高。

這筆2.435%利率的活存額度「不需要一次放滿」，高利額度可先卡好位，資金再依據自身需求隨時「靈活」存入或提領。民眾可以將資金穩穩放在1.78%的定存賺取固定收益，同時保留一筆彈性資金在活存中賺取2.435%高利。一旦遇到合適的投資機會或生活急用，隨時可以動用活存資金，承接暫時找不到去處的閒置資金。

即日起至2026年12月31日，用戶只要完成開立靈活存定存、存入專屬活存等指定任務，還能輕鬆累積 Bankee 獎勵點數。點數可直接於 Bankee App 上兌換社群爆紅的限量周邊商品，包含 1 點換迷因貼、3 點換 Bankee 隨身頸枕、6 點換 Bankee 拍拍抱枕。「靈活存」專案定存總額度有限，額滿即止。

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