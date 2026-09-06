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保險小百科／買投資型保險 留意配息來源

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

投資型保險商品是結合保險與投資的商品，由保戶自負盈虧、不保證獲利，金管會提醒應特別注意相關警語：市面上有部分投資型保險商品訴求連結投資標的的定期配息或收益分配機制，但部分商品的配息或收益分配來源可能為本金，消費者購買前，應特別注意各該商品的警語揭露。

消費者在投保前務必詳細審閱保單條款，要保人在簽約後如發現保單內容不符合需求，仍可依保險契約約定，於收到保單翌日起十日內向投保的保險公司撤銷保險契約，保險公司即應無條件退還所繳保險費，以維護自身權益。

金管會建議消費者可至財團法人保險事業發展中心網站「消費者園地」或「保險教育專區」，多加了解投資型保險商品特性及基本資訊。

金管會 配息 保險

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