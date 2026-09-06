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南山「微型火災不便費用保險」雙軌並進 完善保障網

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

在金管會持續推動普惠金融政策下，壽險業近年除擴大微型保險承保對象，也持續推出創新商品。

其中，南山人壽今年7月正式試辦全台首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險（GMHM）」，南山產物保險則持續推動「微型火災不便費用保險」，透過人壽、產險雙軌並進，進一步完善弱勢族群保障網絡。

因應極端高溫逐漸成為新常態，南山人壽先前向金管會申請辦理「南山人壽團體微型熱傷害住院關懷健康保險試辦業務」，並於5月28日獲准試辦，今年7月正式開辦，試辦為期一年。

南山人壽宣布提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障。保費全數由南山人壽慈善基金會捐助，被保險人於保險期間內因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院，可依保險契約約定領取新台幣1萬元熱傷害住院關懷保證金。

除健康保障外，南山產物保險2023年推出「微型火災不便費用保險」，由地方政府依造冊資料協助納入保障，低收入戶及中低收入戶若其居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，南山產物將給付每人定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次，協助支應災後初期臨時安置、生活用品補充及交通往返等必要支出。

今年南山產物再與金門縣、連江縣合作，加上先前已納入的澎湖縣，完成離島三縣市保障布局，目前已與屏東、新竹、基隆、南投、彰化、台南、嘉義、台東等地方政府合作，累計承保對象逾20萬人，保障人數約占全台低收入及中低收入族群四成，讓更多弱勢家庭能在災害發生時獲得即時支持。

南山人壽 保險 微型保險 火災

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