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壽險微型保單 挺65萬弱勢族

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為落實普惠金融政策、提升弱勢族群基本保險保障，金管會持續推動微型保險壽險業也積極響應。根據壽險公會統計，截至2026年前五月，整體微型保險保費收入持續成長，各公司年度目標達成率逐步提升。

其中，以元大人壽達成率73.67%居冠，中華郵政、富邦人壽分居二、三名；若以有效契約人數來看，則仍由國泰人壽以約17.4萬人穩居市場第一，持續提供弱勢族群最廣泛的保障。

壽險公會統計，截至今年5月底，15家壽險公司持續推動微型保險，整體有效契約人數約65.6萬人，提供超過1,951.5億元保障，朝全年目標穩健邁進。微型保險主要提供低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、新住民等經濟弱勢及特定身分族群基本保障，也是政府推動普惠金融的重要政策之一。

若以年度保費目標達成率觀察，截至5月底，以元大人壽73.67%居冠，完成度已接近四分之三；中華郵政43.9%排名第二，富邦人壽40.44%排名第三，國泰人壽37.25%居第四，凱基人壽22.12%排名第五。

若以有效契約承保人數觀察，國泰人壽以17.4萬人穩居第一，約占整體承保人數四分之一；台灣人壽承保10.5萬人居次，凱基人壽約10萬人排名第三，新光人壽8.1萬人、南山人壽6萬人分居第四、第五。若以保額來看，同樣由國泰人壽以567億排在第一，其次依序為凱基人壽301.9億元、新光人壽225.1億元及台灣人壽212.1億元。顯示大型壽險公司仍是微型保險推動主力，在保障弱勢族群方面持續投入資源。

若觀察微型保險有效契約人數分布，截至今年5月底，雲林縣占11.56%居全台最高，台南市11.03%排名第二，屏東縣9.61%居第三，高雄市9.37%排名第四；其後依序為新北市7.05%、花蓮縣6.95%、台中市5.67%、彰化縣及台東縣各5.09%。整體來看，微型保險承保對象主要集中於中南部縣市。

金管會自2009年推動微型保險以來，近年持續放寬承保規範，承保對象已擴及12類經濟弱勢及特定身分族群，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙人士、原住民、新住民等，並持續檢討資格條件，讓更多有保障需求的民眾能以低保費取得基本保障。

目前微型保險商品主要包括1年期定期壽險、1年期傷害保險及微型傷害醫療保險，具有低保費、低保額、保障內容簡單、投保方式多元等特色，可透過個人、團體或集體投保方式辦理，協助弱勢家庭在遭遇意外或重大事故時，獲得最基本的經濟支持。隨著政府持續推動普惠金融政策，以及壽險業積極投入社會公益，市場預期今年微型保險整體推動成效仍有機會進一步提升，全年目標達成率可望持續攀升。

壽險 富邦人壽 元大人壽 微型保險

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