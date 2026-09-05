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一個月定存利率也有1.8%以上的好康？這家門鑑最親民

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

一個月定存利率也有1.8%以上的好康？ 據統計，最近本國銀行一個月大額定存利率，以台企銀1.88%最優專，其次為華銀的1.86%，另外，玉山銀和和星展銀行也有提供1.8%的一個月大額定存利率。在大額的定義上，玉山銀行目前規定最親民

台企銀一個月大額定存利率1.88%，適用對象為存入資金1.05億至1.9億元的客戶。

華銀一個月大額定存利率1.86%，適用對象為存入資金1億至5億元客戶。

玉山銀行一個月大額定存利率1.8%，適用對象為存入資金100~300萬元客戶。

星展銀一個月大額定存利率1.8%，適用對象為存入資金1億至2億元客戶。

親民 星展銀行 玉山銀

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