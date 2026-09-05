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日圓谷底翻身、日銀升息逼近 央行解讀對新台幣衝擊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
日圓近期谷底翻身。路透
日圓近期谷底翻身。路透

日圓近期谷底翻身，4日一度升到155.30。資金回流日本、套利交易減緩和美國政治壓力等利多因素，促使日圓回升。而台灣央行又是如何看這波日圓走升及日央可能升息新台幣的影響？

央行外匯局長蔡烱民表示，日圓長期作為利差交易（carry trade）的結算貨幣，其走勢對亞洲貨幣雖有影響，但個別亞洲貨幣（如新臺幣）仍以自身外匯市場的供需為主。日本與韓國央行此波升息，主要著眼於其國內通膨問題。浮動匯率制度能確保各國貨幣政策的相對獨立性，因此日本升息對其他國家的貨幣政策影響極低。

蔡烱民表示，日本30年期公債殖利率雖已達到3%，但預期不會對台灣資金流向造成太大影響。市場預期日本政府退休基金（GPIF）會議可能調整資產配置比重，GPIF 對其國內外債券與股票的投資比例設有上下各6個百分點的調整彈性。由於其國外債券投資以美債為主，輔以澳洲、英國、德國等國債，若進行資產配置調整，主要將影響美債市場，對其他亞洲國家債市的影響非常有限。

日圓 央行 升息 新台幣 日銀 日本

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