日圓谷底翻身、日銀升息逼近 央行解讀對新台幣衝擊

日圓近期谷底翻身，4日一度升到155.30。資金回流日本、套利交易減緩和美國政治壓力等利多因素，促使日圓回升。而台灣央行又是如何看這波日圓走升及日央可能升息對新台幣的影響？

央行外匯局長蔡烱民表示，日圓長期作為利差交易（carry trade）的結算貨幣，其走勢對亞洲貨幣雖有影響，但個別亞洲貨幣（如新臺幣）仍以自身外匯市場的供需為主。日本與韓國央行此波升息，主要著眼於其國內通膨問題。浮動匯率制度能確保各國貨幣政策的相對獨立性，因此日本升息對其他國家的貨幣政策影響極低。

蔡烱民表示，日本30年期公債殖利率雖已達到3%，但預期不會對台灣資金流向造成太大影響。市場預期日本政府退休基金（GPIF）會議可能調整資產配置比重，GPIF 對其國內外債券與股票的投資比例設有上下各6個百分點的調整彈性。由於其國外債券投資以美債為主，輔以澳洲、英國、德國等國債，若進行資產配置調整，主要將影響美債市場，對其他亞洲國家債市的影響非常有限。