台幣升1.25角 下周測31.4

外資匯入，加上市場對美聯準會（Fed）9月利率政策預期出現變化，新台幣匯價昨（4）日終場大升1.25角，以31.63元作收，成交量25.9億美元。匯銀人士表示，近期外資匯入及台股買盤仍是推升新台幣主要力量，加上美元走勢偏弱，若資金持續回流，不排除下周挑戰31.4元價位。

除了外資資金流向，Fed 9月利率政策也是近期匯市關注焦點。央行外匯局長蔡烱民表示，Fed理事沃勒言論具高度參考價值。沃勒長期專注總體經濟數據分析，較不容易受到金融市場短期波動干擾，先前也曾準確預測在職缺率下降、就業市場逐步恢復正常過程中，美國通膨可望受到控制。

蔡烱民指出，目前市場關注美國即將公布的最新消費者物價指數（CPI），相關數據將成為判斷Fed 9月利率決策重要依據。目前美國核心CPI大致維持在2.4%至2.5%區間，後續通膨數據是否降溫，將影響市場對Fed利率政策的預期，也牽動美元及新台幣走勢。

值得注意的是，近期台北外匯市場頻繁出現「下午盤新台幣急升、急貶」現象。蔡烱民分析，外資當日買賣超台股金額通常要到午後才會明朗，因此近期外匯市場下午時段容易出現較大波動。市場參與者往往等待外資買賣超數據公布後，再決定美元與新台幣的操作方向。

不過，由於外資交易涉及T+0、T+1等不同交割制度，外匯市場並無法精確掌握外資當天買賣股票後，是否會立即將美元資金匯入台灣，這也使下午盤資金流向具有較高不確定性。

至於8月新台幣走勢符合國際美元走弱趨勢，呈現明顯升值；與6、7月情況不同，當時雖然美元走弱，但新台幣貶值，主要受到台股波動及外資股利匯出等影響。