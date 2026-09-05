TISA爭取租稅優惠

台灣金融服務業聯合總會理事長董瑞斌昨（4）日於「金融發展與前瞻研討會」致詞時指出，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度自去年推出以來，開戶人數已達24萬人、帳上資產總值逾210億元，他建議政府後續進一步將租稅優惠納入政策考量。

董瑞斌指出，近年台股熱絡，ETF熱潮更帶動ETF市值翻倍，然而，要落實全民長期財富累積，制度誘因不可或缺，盼向政府爭取合適的租稅誘因，激勵國人提早規劃退休金。

針對未來租稅優惠的具體方向，據了解，目前官方與業界主要探討兩大方向，其一是投信投顧公會力薦的「標準扣除額」，直接減輕投資人當年度綜合所得稅。

其二是比照現行「勞工退休金自提」的「遞延課稅」模式，即投資當期免計入所得，待未來年滿60歲或退休提領時才依規計算稅額。

據悉，考量稅制公平與財政接受度，以「遞延課稅」機制的共識度較高，但仍需要跨部會協商並完成修法。

此外，業界亦有建議未來可研議結合企業勞退自選方案，以帶動更大規模效益。