挺亞資中心 總統：推更有力支持方案 預告財部與金管會已達共識

賴清德總統昨（4）日出席「金融發展與前瞻研討會」時表示，政府會全力落實亞洲資產管理中心計畫，並持續推動法規函令的調適與鬆綁。接下來，政府將根據高雄資產管理專區的試辦經驗，為跨境金融、家族辦公室及創新金融商品等服務建立更完整的規範。

他並預告，財政部與金管會已達成共識，將推出「更有力的支持方案」，相信能符合外界期待。包括金管會主委彭金隆、財政部次長阮清華、央行副總裁朱美麗、台灣金融服務業聯合總會理事長董瑞斌等皆出席活動。

賴總統致詞表示，目前政府正努力落實亞洲資產管理中心計畫。過去二年，政府持續推動法規函令的調適與鬆綁，讓金融機構有更大空間開展資產管理業務，提供更多元、更具國際競爭力的商品與服務，提升台灣市場對國內外資金的吸引力。

賴總統提到，截至今年6月，金融業資產管理規模已達到46兆元，相較於計畫推動前增加約14兆元。金融業也持續引導資金投入中小微企業、五大信賴產業、公共建設及能源轉型。這些成果皆顯示，台灣已經具備發展國際資產管理的紮實基礎。

他說，下階段，台灣金融要走的路就是深化資產管理、壯大資本市場、擴大跨境服務。資產管理可匯聚資金，資本市場則將資金導向企業，兩者相互支撐，形成「資金支持創新、企業成長又吸引更多資金」正向循環。

在資本市場方面，他表示，去年台灣創新板新制上路後，開放更多投資人參與，市場參與度及流動性持續提升。今年累計到6月，總成交金額已達到1,251億元，相較於去年同期成長338%。期盼在此基礎上，持續打造亞洲創新籌資平台，讓台灣成為「亞洲那斯達克」。

賴總統表示，兩年前，金管會彭金隆主委推動亞洲資產管理中心時，曾訂下「二年有感、四年有變、六年有成」階段目標。接下來，政府將根據高雄資產管理專區的試辦經驗，為跨境金融、家族辦公室及創新金融商品等服務建立更完整的規範。

賴總統指出，資產管理為建立更完整的法制基礎，金管會正研擬制定「金融市場與資產管理發展條例」專法。盼透過立法，將試辦經驗轉化為長期、穩定且可預期的制度，讓金融業者可以長期布局。