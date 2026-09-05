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央行進場調節 外匯存底增至6,019億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（4）日公布8月底外匯存底為6,019億美元，較7月底增加76.3億美元，重回6,000億美元大關，單月增幅為2025年6月以來新高。央行外匯局長蔡烱民表示，8月外匯存底增加主要來自央行進場調節、非美貨幣升值、外匯存底孳息增加等三大因素。

值得注意的是，8月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其持有的新台幣存款餘額，合計折約1兆8,610億美元，相當於外匯存底的309%。外資在台資產規模遠高於外匯存底，顯示外資資金動向仍是近來影響新台幣匯率及國內金融市場的重要因素。

蔡烱民指出，央行進場調節是外匯存底大增主因。8月外資淨匯入約12億美元，雖然外資本金有匯入，但因盈餘及股利匯出逾百億美元，抵銷大部分資金流入，使當月淨匯入規模相對有限。

不過，受到外資大舉買超台股帶動，資金流入仍推升新台幣匯價，8月新台幣升值2.51%，央行因此進場買匯調節，抑制新台幣升值速度，也同步推升外匯存底。

除了央行進場調節，非美貨幣升值也是8月外匯存底增加的重要推力。由於央行外匯存底中包含部分非美元資產，當非美元貨幣升值時，相關資產換算成美元後的價值同步增加。

外匯 台幣匯率 央行

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